Kuru fasulye ıslatılmadan pişirilebilir mi?

Hepimiz biliyoruz, kuru fasulye bir gece önceden mutlaka ıslatılır. Aksi takdirde kolay pişmez ve yenildiğinde gaz yapar. Peki kuru fasulyeyi ıslatmayı unutursak? Gün içinde aniden canımınız kuru fasulye isterse? Gelin ıslatmadan kuru fasulye nasıl pişirilir birlikte öğrenelim...



Canımız güzel bir kuru fasulye istediğinde mutlaka bir gece önceden ıslatır ertesi gün öyle pişiririz. Fakat bazen kuru fasulyeyi ıslatmayı unutabiliyoruz veya gün içerisinde aniden canımız kuru fasulye istiyor ve akşama hazır olsun istiyoruz. Böyle bir durumda da kuru fasulye pişirebilirsiniz. Fakat dikkat etmeni gereken bazı noktalar olacak.

Islatmadan kuru fasulye nasıl pişirilmeli?

Kuru fasulyenin cinsi çok önemlidir. Kuru fasulye iriliğine, yetiştiği bölgeye göre veya kurutulma şekline göre çabuk veya çok zor pişebilir. Pişme süresini azaltmak ve risk almamak için kuru fasulyeler bir gece önceden ıslatılıyor. Fakat herhangi bir sebepten dolayı kuru fasulyeyi ıslatmadıysanız da ondan güzel bir yemek elde edebilirsiniz.

Geceden kuru fasulye ıslatmadıysanız onu sütle pişirmeyi deneyebilirsiniz. Türkiye'nin kuzeyinde sütle kuru fasulye pişirme yöntemi çok sık kullanılır fakat bu yöntem biraz fazla uzun sürer. Gelin nasıl yapıldığına bakalım...

Kuru fasulyeleri derin bir tencereye koyun. Üzerine süt ekleyin. Kısık ateşte ve karıştırarak, sütü taşırmadan pişirmeye başlayın. Kuru fasulye cinsine bağlı olarak ortalama kırk dakika ila bir saat arasında yumuşayacaktır. Yumuşamaya başladığında ocaktan alın ve sudan geçirin. Daha sonra bildiğiniz ve istediğiniz şekilde kuru fasulyeyi pişirebilirsiniz. Fakat suyunu çok fazla koymamaya özen gösterin. Çünkü fasulye sütün içerisinde yumuşadığı için pişme süresi oldukça kısalacaktır.

Eğer süt yöntemine ayıracak vaktiniz yoksa düdüklü tencere kullanabilirsiniz. Düdüklü tencere basınç etkisiyle içine konulan besini çok hızlı bir şekilde pişirir. Düdüklü tencerenin içerisine fasulyeyi koyun ve üzerine su ekleyin. Fasulyeler hafifçe yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra malzemeleri de ekleyerek kuru fasulye yemeğinizi hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

Küçük bir hatırlatma, geceden ıslatmadığınız için kuru fasulye vücudunuzda gaz oluşmasına sebep olabilir. Bunu önlemek için kimyon baharatından faydalanabilirsiniz. Kimyon vücutta gaz oluşumunun önüne geçecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.