Kurtuluş Kuş davasında son durum ne? Kurtuluş Kuş tutuklandı mı? Kurtuluş Kuş cezası belli oldu mu?

Kurtuluş Kuş davasında son durum ne? Son dönemin parlayan Kurtuluş Kuş'a cinsel saldırıdan en az 12 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Peki ama son durum ne? Kurtuluş Kuş tutuklandı mı? Kurtuluş Kuş cezası belli oldu mu? İşte detaylar..

Son dönemin parlayan Kurtuluş Kuş'a cinsel saldırıdan en az 12 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Peki ama son durum ne? Kurtuluş Kuş tutuklandı mı? Kurtuluş Kuş cezası belli oldu mu? İşte detaylar..

Kurtuluş Kuş davasında son durum ne?

Şarkıcı Kurtuluş Kuş için bir iddianeme hazırlandı. İddianemede; Kuş ile B.B.'nin, sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve 'kaybolan mesaj' modunu kullanarak konuşmaya devam ettikleri belirtildi. İkilinin, ilk olarak Kuş'un İzmir'de verdiği konser çıkışı yüz yüze görüştüğü ardından Aydın'da yine konser çıkışında buluşup, otel odasında görüştüklerine iddianamede yer verildi. Bu görüşmede yakınlaşma olmadığı ancak Kuş ile B.B.'nin mesajlaşmaya devam ettikleri vurgulandı. Kuş'un, olay tarihinde Aydın'a konser için geldiği, B.B.'yi de kente çağırdığı kaydedildi.

B.B.'nin, hediyesini vermek için saat 04.00 sıralarında, arkadaşlarıyla Kurtuluş Kuş'un kaldığı otele gittiğine de iddianamede dikkat çekildi.

B.B.'nin kanlı ve yırtılmış iç çamaşırlarını gören ebeveynlerinin durumu savcılığa bildirdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapor da iddianamede yer aldı. Raporda, mağdurun cinsel organında basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte yırtığın olduğu belirlendi.

Kurtuluş Kuş tutuklandı mı?

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kurtuluş Kuş'un, B.B. ile rızasıyla birlikte olduklarını öne sürdüğü ve üzerine atılı suçlamaları reddettiği belirtildi. Ancak ikilinin daha önce de bir araya geldikleri ve böyle bir durumun yaşanmadığı, alınan tanık ifadelerinin B.B.'yi destekler nitelikte olduğu, B.B.'nin yapılan muayenesinde ilişki sonrası basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı, Kuş'un B.B.'yi 'nitelikli yaralama' meydana getirecek şekilde yaraladığı kaydedildi. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında Savcı, Kuş'un 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kurtuluş Kuş cezası belli oldu mu?

Ağır ceza mahkemesinde yargılanacak olan Kurtuluş Kuş'un cezası henüz belli olmadı.