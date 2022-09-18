Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkı sözleri | Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısı dinle
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısı çıktı. Şarkının sözleri dikkat çekiyor. Mahzuni Şerif'e ait sözlere yapılan müzik oldukça büyük bir ilgi gördü. İşte Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısı dinle!
2022-09-18 12:08:57
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısı çıktı. Şarkının sözleri dikkat çekiyor. Mahzuni Şerif'e ait sözlere yapılan müzik oldukça büyük bir ilgi gördü. İşte Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısı dinle!
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkı sözleri
"Ağla Gözüm" şarkı sözleri
Ağla, gözüm, ağla
Dağlar garalı bugün
Çağla, yaşım, çağla
Gönlüm yaralı bugün
Kar yağmış saçlarıma
Ömrüm boralı bugün, hey can
Aklım nereli bugün, hayran?
Deli miyim ben?
Ellerin bahçesinde
Gülden bana ne, canım?
Bir gün için ağlarsın
Elden sana ne, canım?
Ben bu yoldan dönemem
Lanet dönene, canım, hey can
Ömrün önüne sonuna, gurban
Deli miyim ben, ben?
Mahzuni, "Ah" diyerek
Yandı, gel hele canım
Daşına bir güvercin
Gondu, gel hele canım
Ağustosta gönlümüz
Dondu, gel hele canım, hey can
Düştüm dünya yoluna, gurban
Deli miyim ben, ben?
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısı dinle
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Ağla Gözüm künye
Ağla Gözüm şarkısının yapım ekibinde yer alan isimler ve yaptıkları işler...
Söz & Müzik: Mahzuni Şerif
Aranje: Mustafa Ceceli
Mix & Mastering: Koray Püskül
Yönetmen: Burak Kuka
Görüntü Yönetmeni: Ömer Yılmaz
Kurgu: Mert Döğücü
Color: Alp Çağlar Özlek
Sanat: Uğur Oktan
Perküsyon: Erdem Dalkıran
Elektro Bağlama,Cümbüş,Bağlama: Ali Yılmaz
Kuaför: Fuat Curtoğlu
Makyaj: Sevilay Türk
Styling: Ebru Öztürk
Prodüktör: Tolga Aykut.
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