Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkı sözleri | Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısı dinle

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısı çıktı. Şarkının sözleri dikkat çekiyor. Mahzuni Şerif'e ait sözlere yapılan müzik oldukça büyük bir ilgi gördü. İşte Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısı dinle!

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısı çıktı. Şarkının sözleri dikkat çekiyor. Mahzuni Şerif'e ait sözlere yapılan müzik oldukça büyük bir ilgi gördü. İşte Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısı dinle!

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkı sözleri

"Ağla Gözüm" şarkı sözleri

Ağla, gözüm, ağla

Dağlar garalı bugün

Çağla, yaşım, çağla

Gönlüm yaralı bugün

Kar yağmış saçlarıma

Ömrüm boralı bugün, hey can

Aklım nereli bugün, hayran?

Deli miyim ben?

Ellerin bahçesinde

Gülden bana ne, canım?

Bir gün için ağlarsın

Elden sana ne, canım?

Ben bu yoldan dönemem

Lanet dönene, canım, hey can

Ömrün önüne sonuna, gurban

Deli miyim ben, ben?

Mahzuni, "Ah" diyerek

Yandı, gel hele canım

Daşına bir güvercin

Gondu, gel hele canım

Ağustosta gönlümüz

Dondu, gel hele canım, hey can

Düştüm dünya yoluna, gurban

Deli miyim ben, ben?

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısı dinle

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Ağla Gözüm künye

Ağla Gözüm şarkısının yapım ekibinde yer alan isimler ve yaptıkları işler...

Söz & Müzik: Mahzuni Şerif

Aranje: Mustafa Ceceli

Mix & Mastering: Koray Püskül

Yönetmen: Burak Kuka

Görüntü Yönetmeni: Ömer Yılmaz

Kurgu: Mert Döğücü

Color: Alp Çağlar Özlek

Sanat: Uğur Oktan

Perküsyon: Erdem Dalkıran

Elektro Bağlama,Cümbüş,Bağlama: Ali Yılmaz

Kuaför: Fuat Curtoğlu

Makyaj: Sevilay Türk

Styling: Ebru Öztürk

Prodüktör: Tolga Aykut