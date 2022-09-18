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TIMETURK / GENEL / Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkı sözleri | Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısı dinle

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkı sözleri | Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısı dinle

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısı çıktı. Şarkının sözleri dikkat çekiyor. Mahzuni Şerif'e ait sözlere yapılan müzik oldukça büyük bir ilgi gördü. İşte Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısı dinle!

3 Saat Önce
2022-09-18 12:08:57
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkı sözleri | Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısı dinle

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısı çıktı. Şarkının sözleri dikkat çekiyor. Mahzuni Şerif'e ait sözlere yapılan müzik oldukça büyük bir ilgi gördü. İşte Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısı dinle!

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkı sözleri

"Ağla Gözüm" şarkı sözleri

Ağla, gözüm, ağla
Dağlar garalı bugün
Çağla, yaşım, çağla
Gönlüm yaralı bugün

Kar yağmış saçlarıma
Ömrüm boralı bugün, hey can
Aklım nereli bugün, hayran?
Deli miyim ben?

Ellerin bahçesinde
Gülden bana ne, canım?
Bir gün için ağlarsın
Elden sana ne, canım?
Ben bu yoldan dönemem
Lanet dönene, canım, hey can
Ömrün önüne sonuna, gurban
Deli miyim ben, ben?

Mahzuni, "Ah" diyerek
Yandı, gel hele canım
Daşına bir güvercin
Gondu, gel hele canım
Ağustosta gönlümüz
Dondu, gel hele canım, hey can
Düştüm dünya yoluna, gurban
Deli miyim ben, ben?

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Ağla Gözüm şarkısı dinle

Ağla gözüm şarkısını dinlemek için TIKLAYINIZ...

Ağla Gözüm künye

Ağla Gözüm şarkısının yapım ekibinde yer alan isimler ve yaptıkları işler...

Söz & Müzik: Mahzuni Şerif

Aranje: Mustafa Ceceli

Mix & Mastering: Koray Püskül

Yönetmen: Burak Kuka

Görüntü Yönetmeni: Ömer Yılmaz

Kurgu: Mert Döğücü

Color: Alp Çağlar Özlek

Sanat: Uğur Oktan

Perküsyon: Erdem Dalkıran

Elektro Bağlama,Cümbüş,Bağlama: Ali Yılmaz

Kuaför: Fuat Curtoğlu

Makyaj: Sevilay Türk

Styling: Ebru Öztürk

Prodüktör: Tolga Aykut

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