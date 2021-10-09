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TIMETURK / GENEL / Kurt saldırısında 60 keçisi öldü, 'Daha borçlarını verememiştik' diye ağladı

Kurt saldırısında 60 keçisi öldü, 'Daha borçlarını verememiştik' diye ağladı

Çorum'un Yakuparpa köyünde kurtların merada otlayan keçi sürüsüne saldırması sonucu 60 keçi öldü. Ölen keçilerin başında gözyaşı döken Aynur Gözübüyük, “Daha borçlarını bile verememiştik. Evlendirecek 3 oğlum var. Emeklerimiz boşa gitti” dedi.

3 Saat Önce
2021-10-09 13:18:18
Kurt saldırısında 60 keçisi öldü, 'Daha borçlarını verememiştik' diye ağladı

ÇORUM'da aç kalan kurtlar, merada otlayan keçi sürüsüne saldırırken, 60 keçi öldü. Keçilerinin başında gözyaşı döken Aynur Gözübüyük, “Çok üzgünüm, üzüntüden ölmek üzereyim. Daha borçlarını bile verememiştik. Evlendirecek 3 oğlum var. Emeklerimiz boşa gitti” dedi.

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Olay, dün merkeze bağlı Yakuparpa köyünde meydana geldi. Merada otlayan keçilerinin köye dönmediğini fark eden Hüseyin ve eşi Aynur Gözübüyük, arazide aramaya çıktı. Gözübüyük çifti, 3 kilometrelik arazide 60 keçisini de parçalanmış olarak ölü buldu. Keçilerin, kurt saldırısına uğradığı belirlendi.

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Çok üzgün olduğunu söyleyen ve gözyaşı döken Aynur Gözübüyük, “Tam 60 keçim kurtlar tarafından parçalanarak öldürüldü. Çok üzgünüm, üzüntüden ölmek üzereyim. Daha borçlarını bile verememiştik. Keçilerim derelere tepelere yayılmış ölmüşler, Allah'ım hiç kimsenin başına vermesin. Evlendirecek 3 oğlum var. Emeklerimiz boşa gitti” diye konuştu.

Hüseyin Gözübüyük ise “Kurtlar, hayvanlarımıza saldırmışlar, 5 kilometrelik alana dağıtıp öldürmüşler. 60 küçükbaşımız telef oldu. Hayvanlarımızı borçla almıştım, 85 bin TL borcum var. Bekar çocuklarım var, yardım bekliyoruz” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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