Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye ziyaret

30 Ekim 2005 tarihinde, “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan hapisle cezalandırılan ve önceki gün cezaevinden çıkan Kürşat Yılmaz, tahliye olduktan sonra Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, 30 Ekim 2005 tarihinde, “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmıştı.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Kürşat Yılmaz, avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edilerek, 32 yıllık cezadan beraat etti. Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle dört gün önce gece yarısı cezaevinden tahliye edilmişti.

BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Tahliye olan Kürşat Yılmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Buluşmaya ilişkin fotoğraflar, MHP'nin resmi Instagram hesabından paylaşıldı. Paylaşıma, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşad Yılmaz, tahliye olmaları münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret etmişlerdir" notu düşüldü.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

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