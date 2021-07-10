DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kangal köpeği için özel merkez
Hazine Bakanı Elvan’dan G20 değerlendirmesi
Çinko olmazsa olmaz!
Bakan Pakdemirli: Kanola tohumunun yüzde 50'si bizden
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 923 bini aştı
Merkez Bankası’ndan ''kredi kartı kullanımı'' açıklaması
19 ülkeye ihracatta rekor seviye
Sosyal medyadaki yazıya erişim nasıl engellenebilir?
Kırkpınar'da Mehmet Yeşilyeşil sürprizi!
Yunan basını, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği destekten rahatsız
Umman Dışişleri Bakanı: İsrail ile normalleşen üçüncü Körfez ülkesi olmayacağız
Yer fıstığı üretiminde destek alan aileden 50 kişiye istihdam
İçişleri Bakanlığı paylaştı: İşte Türkiye'nin nüfus haritası
Kurban pazarlarında hareketlilik

TIMETURK / GENEL / Kurban pazarlarında hareketlilik

Kurban pazarlarında hareketlilik

İstanbul Sultangazi'de kurulan kurban kesim ve satış alanında bayrama kısa süre kala hareketlilik yaşanıyor. Kurbanlık alınan gelen vatandaşlar fiyatların yüksek olduğunu belirterek, kurban satıcıları ise fiyatların 10 bin lira ile 35 bin arasında büyükbaş hayvanların satışının olduğunu söyledi.

2 Saat Önce
2021-07-10 16:23:38
Kurban pazarlarında hareketlilik

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

İstanbul Sultangazi'de kurulan kurban kesim ve satış alanında bayrama kısa süre kala hareketlilik yaşanıyor. Kurban pazarında bulunan 1 ton 100 kilo ağırlığındaki Çınar isimli kurbanlık 35 bin liraya alıcısını bekliyor.

Sultangazi Habibler Mahallesi'nde kurulan kurban kesim ve satış alanında büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satışları devam ediyor. Kurbanlık alınan gelen vatandaşlar fiyatların yüksek olduğunu belirterek, kurban satıcıları ise fiyatların 10 bin lira ile 35 bin arasında büyükbaş hayvanların satışının olduğunu söyledi. Kastamonu'dan gelen Kani Demir, "Fiyatlar ortalama 10 bin liradan başlıyor 30 bin liraya kadar yükseliyor" dedi. Kurbanlık almak için alana gelen Bilal Bingül ise, "Fiyat araştırması yapıyoruz. Fiyatlar biraz pahalı ama pazarlık istenilen seviyeye inliyor. Bu insanları da anlamak lazım memleketten ailelerinden uzak bayramı burada geçiriyorlar onları da anlamak lazım" diye konuştu.

1 TON 100 KİLOLUK ÇINAR 35 BİN LİRAYA ALICI BEKLİYOR

Kurbanlık satış alanında büyükbaş hayvanlar arasında 1 ton 100 kilogram olan Çınar, 35 bin liraya alıcısını bekliyor. Kurbanlık hayvanın sahibi Hikmet Karasan, "2 buçuk yaşında. Kastamonu'ndan getirdik 1 ton 100 kilo ağırlığında pazarın en büyük danası. Fiyatı 35 bin lira, alan memnun olur." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH