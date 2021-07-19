Kurban kesilirken hangi dua okunur (Diyanet)?

Kurban bayramının gelmesiyle birlikte birçok kişi tarafından merak edilen konuların başında kurban kesilirken hangi dua okunur? sorusu gelmektedir. Milyonlarca müslüman her sene kurban bayramı döneminde kurban ibadetlerini gerçekleştirerek Allah ile yakınlaşma fırsatı bulmaktadır. Bunun yanı sıra kesilen kurbanların ihtiyaç sahibi diğer insanlarla paylaşılması ile iyilik ve kardeşlik köprüleri kurulmaktadır. Bu süreçte çok hassas davranan müslümanlar, bu sürecin en uygun şekilde gerçekleşmesi için araştırmalar yapmaktadır. Peki kurban ibadeti gerçekleşirken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Kurban kesilirken hangi dua okunur? Kurban kesilirken nasıl tekbir getirilir?

Kurban bayramının arefesinde birçok kişi kurbanlarını kesmek için sabırsızlıkla beklemekte. Bu ibadeti gerçekleştirecek müslümanlar, ibadetin uygun koşullarda ve şekilde gerçekleşmesi için internette sıklıkla araştırmalar yapmaktadır. Bu araştırmalardan biride kurban kesilirken hangi dua okunur konusu ile alakalıdır. İşte tüm detayları ile kurban kesilirken okunması gereken dua…

Kurban kesilirken hangi dua/ayet okunur?

Kurban ibadetine başlarken öncelikle kurbanı kesecek kişi Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele getirir. Bu önemli bir noktadır çünkü eğer kurbanı kesen kişi kasten besmele getirmezse Hanefi mezhebine göre bu hayvanın eti kesinlikle yenmez. Eğer kurbanı kesen kişi bir anlık bir dalgınlık nedeniyle besmeleyi getirmeyi unutursa, kesilen bu hayvanın eti yenir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şafii mezhebine göre durum Hanefi mezhebinden biraz farklıdır. Şafi mezhebi kasti olsun veya olmasın besmele getirilmeden kesilen hayvanın etinin yenilmesinde sıkıntı görmez (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).

Daha sonra kurban kesilme esnasında üç defa olmak üzere Bismillahi Allah-u Ekber denilir ve şu ayet-i kerimeler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En'âm, 6/162-163)

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim.” (En'âm, 6/79)

Kurban ne zaman kesilmelidir?

Kurban kesim işlemi genellikle bayram namazı kılındıktan sonra kesilmeye başlanabilir. Bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra kesim işlemlerine başlanabilir. Hanefi mezhebine göre kurban kesim işlemi bayramın üçüncü günü akşam namazına kadar devam eder. Bu süreç boyunca vakit farketmeksizin kurban kesimleri gerçekleştirebilir fakat kurbanın gündüz kesilmesi daha makbul olarak görülür (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Şafi mezhebinde ise durum farklılık göstermektedir. Bu mezhebe göre kurban kesim işlemi bayramın son günü gün batımı gerçekleşinceye kadar devam eder (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

Kurbanlar nasıl kesilmelidir? Kurban kesilirken elektrik şoku veya narkoz kullanılır mı?

İslam dininde herhangi bir canlıya zarar vermek tasvip edilmeyen davranışlardandır. Bu noktada Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V) da kurban kesim sürecinde hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiğini bildirmiştir (Bkz. Müslim, Sayd ve Zebâih, 57; Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 12).

Kurban bilindik klasik yöntemlerle kesileceği gibi farklı yöntemler kullanılarak da kesim işlemi gerçekleştirilebilir. Bu noktada kesim esnasında hayvanın yaşayacağı acıyı azaltmak için uygulanan elektrik şoku ya da narkoz gibi uygulamalar dinen caiz olarak görülür. Bu işlemlerde dikkat edilmesi gereken en önemli husus hayvanın şok etkisindeyken canlı olması gerekmektedir. Eğer hayvan şok etkisinden dolayı öldüyse bu hayvandan kurban olmaz ve eti de yenmez (DİYK 24. 02. 2010 tarihli karar; bkz. Mecma'u'l-Fıkh, Karârât ve Tevsıyât, 28 Haziran-3 Temmuz 1997 tarihli Karar, s. 314-318). Bir hayvanın kurban olarak kesilmesi ve kesilen kurbanın etinin yenebilmesi için hayvanın canlı olması gerekmektedir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 133).

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.