Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala bayram tatili planına hazırlananlar, 'Kurban Bayramı kaç gün?' Sorusuna yanıt aramaya başladı. Son tatilin hafta sonu ile birleşmemesi bu tatil için imkanları güçlendirdi. Diyanet takvimine göre belirlenen bayram günlerinin yanı sıra diğer günler de hafta sonu ile birleştirilirse 'Kurban Bayramı tatili ne kadar?' sorusuna cevap verecektir. Peki 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü? İşte cevaplar…