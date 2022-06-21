Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Kurban Bayramı'na sayılı gün kala bayram tatili planına hazırlananlar, 'Kurban Bayramı kaç gün?' Sorusuna yanıt aramaya başladı. Son tatilin hafta sonu ile birleşmemesi bu tatil için imkanları güçlendirdi. Diyanet takvimine göre belirlenen bayram günlerinin yanı sıra diğer günler de hafta sonu ile birleştirilirse 'Kurban Bayramı tatili ne kadar?' sorusuna cevap verecektir. Peki 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü? İşte cevaplar…
2022-06-21 15:57:01
Kurban Bayramı tatili özellikle çalışanların gündeminde. Tatil için planlar yapılıyor. Kurban bayramında tatil yapmak, memleketini ziyaret etmek veya vaktini ibadete ayırmak isteyenler için resmi tatiller değerlendirilecek. Bu noktada, "2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün ve ne kadar sürüyor?" Soru cevap aranmaya devam ediyor. Peki 9 günlük bayram mı, kurban bayramı ne zaman başlıyor? Detaylar burada…
Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Yılın ikinci bayramı olan kurban bayramı temmuz ayında idrak edilecek.
Bayram Arifesi: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?
Cumartesi gününün ilk günü gerçekleştirilecek olan Kurban Bayramı resmi olarak 4 gündür. Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı Salı günü sona eriyor. Ancak tatil haftası ile 15 Temmuz aynı haftaya denk geldiği için gözler resmi tatillerin birleştirilip birleştirilmeyeceğine çevrildi. Ancak şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
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