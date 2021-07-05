Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramında kaç gün tatil yapılacak? Kurban bayramında tailie çıkma planı yapan vatandaşlar bayramda kaç gün tatil olacağının açıklanmasını bekliyor. Seyahat planını bayram tatiline göre ayarlamak isteyenler tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. Kısıtlamaların da kalkmasıyla milyonlarca kişi tatili memleketlerinde geçirmek istiyor. Peki kurban bayramı tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili açıklandı m? Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz'da mı başlayacak? Bu soruların yanıtı bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda belli olacak.

Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramında kaç gün tatil yapılacak? Kurban bayramında tailie çıkma planı yapan vatandaşlar bayramda kaç gün tatil olacağının açıklanmasını bekliyor. Seyahat planını bayram tatiline göre ayarlamak isteyenler tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. Kısıtlamaların da kalkmasıyla milyonlarca kişi tatili memleketlerinde geçirmek istiyor. Peki kurban bayramı tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili açıklandı m? Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz'da mı başlayacak? Bu soruların yanıtı bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda belli olacak.

Milyonlarca kişi kurban bayramı için şimdiden plan yapmaya başladı bile. Ancak vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün oalcağını henüz bilmiyor. Bazıları kurban bayramında 9 gün tatil olacağını beklerken bazıları da tatilin 11 gün olabileceğini belirtiyor. Kurban bayramında soskağa çıkma kısıtlamalarının ve seyahat yasaklarının da kalkmazıyla özgür bir şekilde tatil yapmak isteyen milyonlarca kişi kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Peki kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramında kaç gün tatil yapılacak? Kurban bayramı tatili 11 gün mü? Kurban bayramı tatilş 9 gün mü? Kurban bayramı 15 Temmuz'da mı başlayacak? İşte Kurban bayramı tatiline ilişkin detaylar...

Kurban bayramı tatili kaç gün?

kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağının açıklanması bekleniyor. Vatandaşlar kurban bayramı attilinin 9 gün mü yoksa 11 gün mü olacağını merak ediyor. Bu sene 19 Temmuz'da kurban bayramı arefesi olacak. 20 Temmuz bayramın 1. günü olacak ve kurban bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Vatandaşlar kurban bayramının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nden başlamasını ve tatilin 11 güne çıkmasını istiyor. Kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağı Kabine Toplantısı'nda netlik kazanacak.

Kurban bayramında kaç gün tatil yapılacak?

Kurban bayramı tatilinin 11 güne olma olasılığı var. 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembe gününe denk geliyor. Kurban bayramı arefesi ise 19 temmuz pazartesi günü. Yani 16 Temmuz cuma günü de tatil kabul edilip Kurban bayramı 11 güne çıkartılabilir. Ancak bayram tatilinin bu kadar uzun olması üretimi aksatacağı için bazı kesimler tatilin 11 gün olmasına karşı. 20 Temmuz - 23 Temmuz tarihleri arasına denk gelen Kurban Bayramı, 19 Temmuz Pazartesi gününün de eklenmesiyle 9 gün tatil olması bekleniyor.

Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz'da mı başlayacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Perşembe gününe denk geliyor. Cuma gününde ise izin kullanıp isteyenler tatillerini 11 güne çıkarabilirler. Yıllık izinden 1 gün izin kullanarak 9 günlük Kurban bayramı tatili 11 güne çıkartılabilir.

Kurban bayramı tatili bugün belli olacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ünden başlayarak hafta sonlarını da içine alacak şekilde kurban bayramının 11 gün olması formülü bugün kabine toplantısında değerlendirilecek. Eğer kabinede kabul edilirse Kurban bayramı tatili 11 gün olacak.

Kurban bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

Kurban bayramı resmi tatili kaç gün?

19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.