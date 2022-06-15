Kurban bayramı tatili kaç gün? 2022 Kurban bayramı 4 gün mü, 9 gün mü?

Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramının yaklaşmasıyla bayram araştırmaları başladı. 15 Temmuzla birleştirileceği düşünülen bayram tatili kaç gün olacak? 2022 Kurban bayramı 4 gün mü, 9 gün mü? İşte kurban bayramı tatili tarihi ve detayları...

Kurban bayramının yaklaşmasıyla bayram araştırmaları başladı. 15 Temmuzla birleştirileceği düşünülen bayram tatili kaç gün olacak? 2022 Kurban bayramı 4 gün mü, 9 gün mü? İşte kurban bayramı tatili tarihi ve detayları...

Kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban bayramı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Resmiyette kurban bayramı 3 gün sürecek.

2022 Kurban bayramı 4 gün mü, 9 gün mü?

9 Temmuz günü başlayan tatilin 15 Temmuz resmi tatili ile birleştirilerek 9 günolması bekleniyor. Fakat bayramın9 gün olacağına ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

Kurban bayramı orucu nasıl tutulur?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutulmasında sakınca yoktur.

Hz. Peygamber (s.a.s.) Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe günü oruçlu geçirme ile ilgili olarak;

"Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

Kurban bayramı arefesinde okunacak dualar

Arefe günü içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiği vurgulanıyor.

İhlas suresi: "Kul hüvellahü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehad."

Manası: "De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."