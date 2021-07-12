Kurban bayramı tatili belli oldu! 2021 Kurban Bayram tatili kaç gün?
Kurban bayramı tatili belli oldu! 2021 Kurban Bayram tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz'da mı başlayacak? Milyonlarca kişini beklediği haber nihayet geldi. Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağını duyurdu. Tatil için hazırlıklara başlamak isteyen vatandaşlar 2021 Kurban Bayram tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz'da mı başlayacak? soruların yanıt arıyordu. Erdoğan yaptığı açıklama ile kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıkladı. Peki kurban bayramı tatili 11 gün mü olacak?
2021-07-12 19:35:34
Kurban bayramı tatili belli oldu! 2021 Kurban Bayram tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz'da mı başlayacak? Milyonlarca kişini beklediği haber nihayet geldi. Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağını duyurdu. Tatil için hazırlıklara başlamak isteyen vatandaşlar 2021 Kurban Bayram tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz'da mı başlayacak? soruların yanıt arıyordu. Erdoğan yaptığı açıklama ile kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıkladı. Peki kurban bayramı tatili 11 gün mü olacak?
2021 Kurban Bayram tatili kaç gün?
Erdoğan kurban bayramı tatilinin 16 Temmuz cuma akşamından başlayacağını açıkladı. Erdoğan Kurban bayramı tatilin 9 gün olacağınu açıkladı. Pazartesi arefe günü de tam gün idari izinli sayılacak.
Köprülerden ücretsiz geçiş
Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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