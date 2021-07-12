Kurban bayramı tatili belli oldu! 2021 Kurban Bayram tatili kaç gün?

Kurban bayramı tatili belli oldu! 2021 Kurban Bayram tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz'da mı başlayacak? Milyonlarca kişini beklediği haber nihayet geldi. Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağını duyurdu. Tatil için hazırlıklara başlamak isteyen vatandaşlar 2021 Kurban Bayram tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz'da mı başlayacak? soruların yanıt arıyordu. Erdoğan yaptığı açıklama ile kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıkladı. Peki kurban bayramı tatili 11 gün mü olacak?