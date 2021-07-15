Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte birçok kişi bayram namazının ne zaman gerçekleşeceğini merak etmekte. Kurban bayramının ilk günü kılınacak olan bayram namazı ile birlikte, Kurban bayramı resmen başlamış olacak. Peki bayram namazı kaçta kılınacak? İstanbul bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diğer illerde bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İslam aleminin Ramazan bayramından sonra idrak ettiği ikinci bayram olan mukaddes Kurban bayramının gelmesiyle bayram hakkında birçok konu insanlar tarafından araştırılmaktadır. Bu konuların başında bayramın ilk günü kılınacak olan bayram namazının ne zaman kılınacağı ile alakalıdır. İşte tüm detayları ile kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? sorusunun cevabı…

Milyonlarca müslümanın eda ettiği ve hac mevsimine denk gelen kurban bayramı çoşkuyla beklenmektedir. Bu bayram vesilesiyle birçok kişi kurban ibadetlerini edâ edip, birbirleriyle paylaşacaklardır. Bunun yanı sıra bayramların vazgeçilmezi olan bayram namazları da birçok kişi tarafından heyecanla beklenmektedir. Her sene sabah namazından belli bir zaman sonra kılınan bayram namazı saatleri de ilden ile değişiklik göstermektedir. İşte il il bayram namazı vakitleri;

İSTANBUL 06:23

ANKARA 06:10

İZMİR 06:36

ADANA 06:07

ADIYAMAN 05:53

AFYONKARAHİSAR 06:22

AĞRI 05:30

AKSARAY 06:09

AMASYA 05:57

ANTALYA 06:25

ARDAHAN 05:28

ARTVİN 05:32

AYDIN 06:35

BALIKESİR 06:31

BARTIN 06:09

BATMAN 05:42

BAYBURT 05:40

BİLECİK 06:21

BİNGÖL 05:42

BİTLİS 05:37

BOLU 06:13

BURDUR 06:25

BURSA 06:25

ÇANAKKALE 06:36

ÇANKIRI 06:06

ÇORUM 06:00

DENİZLİ 06:30

DİYARBAKIR 05:45

DÜZCE 06:15

EDİRNE 06:32

ELAZIĞ 05:48

ERZİNCAN 05:44

ERZURUM 05:37

ESKİŞEHİR 06:20

GAZİANTEP 05:58

GİRESUN 05:46

GÜMÜŞHANE 05:43

HAKKARİ 05:32

HATAY 06:05

IĞDIR 05:26

ISPARTA 06:24

KAHRAMANMARAŞ 05:59

KARABÜK 06:08

KARAMAN 06:15

KARS 05:28

KASTAMONU 06:03

KAYSERİ 06:02

KIRIKKALE 06:08

KIRKLARELİ 06:29

KIRŞEHİR 06:07

KİLİS 06:00

KOCAELİ 06:20

KONYA 06:16

KÜTAHYA 06:23

MALATYA 05:52

MANİSA 06:35

MARDİN 05:44

MERSİN 06:10

MUĞLA 06:34

MUŞ 05:38

NEVŞEHİR 06:06

NİĞDE 06:07

ORDU 05:48

OSMANİYE 06:03

RİZE 05:37

SAKARYA 06:18

SAMSUN 05:53

SİİRT 05:38

SİNOP 05:56

SİVAS 05:54

ŞANLIURFA 05:52

ŞIRNAK 05:37

TEKİRDAĞ 06:29

TOKAT 05:55

TRABZON 05:41

TUNCELİ 05:45

UŞAK 06:27

VAN 05:31

YALOVA 06:23

YOZGAT 06:03

ZONGULDAK 06:11

Kurban bayramı namazı nasıl kılınır?

Kurban bayramının yaklaşmasıyla merak edilen bir diğer konu ise bayram namazlarının nasıl kılınacağı konusudur. Bayram namazları camilerde, mescidlerde veyahut toplu kılanabilecek mekanlarda cemaatle birlikte kılınır.

Öncelikle kurban bayramı namazı kılmaya niyet etmek gerekir.

Daha sonra imam Allahuekber diyerek tekbir getirir ve ellerini göbek hizasında bağlar. Cemaat dr aynı şekilde yapar.

Tekbirden sonra imam içinden Subhaneke duasını okur ve Allahuekber diyerek ellerini kulaklarına kadar kaldırıp, bağlamadan bırakır. İkinci defa da aynı hareket yapılır. Üçüncü tekbirde ise Allahuekber denilerek eller bağlanır ve imam Fatiha ve zamm-ı sureyi okur. Sonra ise rukuya ve secdeye gidilir. Sonra ikinci rekata geçilir.

İkinci rekatta imam Fatiha ve zamm-ı sureyi okur. Daha sonra tekbir getirerek eller kulaklara kadar kaldırılır ve sonra bağlanmadan serbest bırakılır. İkinci ve üçüncü defa da aynı işlem tekrarlanır. Üçüncü defadan sonra tekrar Allahuekber denilerek rukuya gidilir. Daha sonra secde ve Tahiyyat için oturulur. Tahiyyat, Salli, Barik, Rabbena atina ve Rabbena'ğfirli duaları okunarak sağa-sola selam verilerek namaz bitirilir.

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