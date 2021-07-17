Kunut duaları nelerdir? Kunut duaları okunuşu ve anlamı nedir? Kunut duaların ne olduğu internette oldukça fazla araştırılıyor. Yatsı namazının sonunda kılınan 3 rekatlık vitir namazı sırasında okunan duaya kunut duası denir. Kunut duası 2 tanedir. Kunut duaları Kur'an-ı Kerim'de yer alamayan dualardır. İşte kunut dualarının okunuşu ve Türkçe anlamı.

Kunut duaları nelerdir? Kunut duaları okunuşu ve anlamı nedir? Kunut duaların ne olduğu internette oldukça fazla araştırılıyor. Yatsı namazının sonunda kılınan 3 rekatlık vitir namazı sırasında okunan duaya kunut duası denir. Kunut duası 2 tanedir. Kunut duaları Kur'an-ı Kerim'de yer alamayan dualardır. İşte kunut dualarının okunuşu ve Türkçe anlamı.

Kunut dualarının neler olduğu ve kunut duası anlamları vatandaşlar tarafınan oldukça fazla araştırılıyor. Kunut duaları 3 rekatlık vitir namazı sırasında okunur. Kunut duası 2 tanedir. Kunut duaları Sübhaneke duası gibi Kur'an-ı Kerim'de yer alamayan dualar arasındadır. Kunut duası yatsı namazının sonunda kılınan 3 rekatlık vitir namazı sırasında okunan duadır. Kunut duaları bize Hz. Ali'nin (a.s) oğlu Hz. Hasan (a.s)'den miras kalmıştır. Hz. Hasan bu duayı kendisine Hz. Muhammed'in öğrettiğini söyleyerek günümüze kadar gelmiştir.

KUNUT DUALARI NELERDİR?

2 tane kunut duası vardır. Bunların okunuşu şöyledir;

Kunut Duası 1

Allâhümme innâ nesteînüke

ve nestağfirüke ve nestehdîke.

Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.

Ve netevekkelü aleyke

ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke

ve lâ nekfürük

ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duası 2

Allâhümme iyyâke na'büdü

ve leke nüsallî ve nescüdü

ve ileyke nes'â ve nahfidü

nercû rahmeteke

ve nahşâ azâbeke

inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

KUNUT DUALARI TÜRKÇE OKUNUŞU

Kunut dualarının Türkçe anlamları ise şöyledir;

Kunut Duası 1 Anlamı

Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz.

Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.

Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut 2 Duası Anlamı

Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.

Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.

Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız.

Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.

Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

KUNUT DUALARI NE ZAMAN OKUNUR?

Kunut dualarının ne zaman ve nerelerde okunduğunu merak edenler var. Peki kunut duaları ne zaman okunur? Kunut duaları vitir namazının üçüncü rek'atinde Fatiha ve sure okunduktan sonra eller yukarıya kaldırılıp tekbir alınır ve eller tekrar bağlanınca okunur.

KUNUT DUASI BİLMEYEN NE YAPAR?

Kunut duasını bilmeyenler ne yapacak sorusuna Diyanet yanıt verdi. İşte Diyanet'ten gelen yanıt: Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Kunûtta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen “Allahümme innâ neste'înuke” ve “Allahümme iyyâke na'büdü” duaları okunur (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 245; Tahâvî, Şerhu me‘âni'l-âsâr, I, 249; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 442). Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder; ancak ezberleyinceye kadar “Rabbenâ âtinâ” duasını okur veya üç defa “Allahümmeğfir lî” demekle yetinir.

Şâfiî ve Mâlikîlere göre ise, sabah namazının ikinci rekâtında, rükûdan sonra kunût yapılır. Sabah namazında kunût yapmak Şâfiîlere göre sünnet, Mâlikîlere göre ise müstehaptır. Şâfiî veya Mâlikî mezhebine mensup imamın arkasında sabah namazı kılan Hanefî bir kimse, dilerse kunût duasına katılır, dilerse sessizce bekler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 32,33).

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