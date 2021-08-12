Kunut duaları anlamı | Kunut duaları Türkçe okunuşu ve anlamı nedir?
Kunut duaları anlamı | Yatsı namazının sonunda kılınan 3 rekatlık vitir namazı sırasında okunanKunut dualarının Türkçe anlamı bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki kunut duaları Türkçe okunuşu ve anlamı nedir? Hanefi mezhebine göre Kunut Duası okumanın vacip olduğunu söylenir. Peki kunut duası nasıl okunur?
2021-08-12 16:53:23
Kunut duaları anlamı | Yatsı namazının sonunda kılınan 3 rekatlık vitir namazı sırasında okunanKunut dualarının Türkçe anlamı bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki kunut duaları Türkçe okunuşu ve anlamı nedir? Hanefi mezhebine göre Kunut Duası okumanın vacip olduğunu söylenir. Peki kunut duası nasıl okunur?
Kunut duası nedir?
Kelime anlamı olarak Kunut; sükût, taat, huşû, kıyam ve ibadet gibi anlamlara gelir. Kunut duası ise yatsı namazının sonunda kılınan 3 rekatlık vitir namazı sırasında okunan duadır.
Kunut duaları Türkçe okunuşu ve anlamı nedir?
Kunut Duası 1 Okunuşu
Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
Kunut Duası 1 Türkçe Anlamı
Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.
Kunut 2 Duası Okunuşu
Allâhümme iyyâke na'büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes'â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.
Kunut 2 Duası Türkçe Anlamı
Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.
Kunut duasını bilmeyen bir kimse ne yapar?
Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Kunûtta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen “Allahümme innâ neste'înuke” ve “Allahümme iyyâke na'büdü” duaları okunur (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 245; Tahâvî, Şerhu me‘âni'l-âsâr, I, 249; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 442). Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder; ancak ezberleyinceye kadar “Rabbenâ âtinâ” duasını okur veya üç defa “Allahümmeğfir lî” demekle yetinir.
Şâfiî ve Mâlikîlere göre ise, sabah namazının ikinci rekâtında, rükûdan sonra kunût yapılır. Sabah namazında kunût yapmak Şâfiîlere göre sünnet, Mâlikîlere göre ise müstehaptır. Şâfiî veya Mâlikî mezhebine mensup imamın arkasında sabah namazı kılan Hanefî bir kimse, dilerse kunût duasına katılır, dilerse sessizce bekler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 32,33).
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