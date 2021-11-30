Kum fırtınası nedir? Fırtınalı hava Konya'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken kentten bu kez de kum fırtınası ortaya çıktı. Kum fırtınasına trafikte yakalanan araçlar birbirine girdi. 30 aracın zincirleme şekilde kaza yaptığı olayda 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Olay sonrası kum fırtınasının Konya'da devam edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Konya'da kum fırtınası yarın 1 Aralık'ta olur mu? Konya'da kum fırtınası var mı?

Kum fırtınası nedir? Konya'da kum fırtınası yarın 1 Aralık'ta olur mu? Konya'da kum fırtınası var mı? Konya'da fkum fırtınası oluştu ve onlarca araç zincirlşeme trafik kazası yaptı. 30 aracın zincirleme şekilde kaza yaptığı olayda 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Olay sonrası vatandaşlar kum fırtınasının ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor.

Kum fırtınası nedir?

Kum fırtınası veya toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olan meteorolojik olay. Kum fırtınası, boranın cephesinin gevşek kum ve tozun uçurulduğunda ortaya çıkar. Parçacıklar, uçurulma ve durdurulma ile nakledilir ve bir yerde toprak erozyonuna ve başka yerde depozisyona neden olur.

Sahra Çölü ve Arap Yarımadası çevresindeki kurak topraklar, İran, Pakistan ve Hindistan'dan gelip Umman Denizi'nde biriktirilen bazı katkılar ile birlikte, havadan inen kum ve toz başlıca kaynaktır. Çin'deki fırtınalar ise Büyük Okyanus'a tozları yerleştirir.

Sahra Çölü ve Arap Yarımadasının dışında ABD ile Kanada'da Rocky Dağları'nın doğusu boyunca uzanan Büyük Düzlüklerde, Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden Moğolistan Cumhuriyeti'ne uzanan Gobi Çölünde ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Taklamakan Çölü'nde meydana gelen kum fırtınası bilinir.

Kum fırtınası terimi çoğunlukla çöldeki kum fırtınası bağlamında kullanılır ve özellikle Sahra'da görünürlüğü düşüren ince parçacıkların yanı sıra, önemli bir miktarda daha büyük kum parçacıklarının yüzeye yakın yerlerde uçurulduğunda kullanılr.

Toz fırtınası terimi ise daha ince parçacıkların uzun mesafelerde uçurulduğunda ve özellikle kentsel alanları etkilediğinde kullanılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.