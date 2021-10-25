Kulak arkası egzamasını geçirmek için...

Nem, sıcak hava ve pandemiden korunmak için taktığımız maskeler dış kulak yolunda egzamaya neden olabiliyor. Özellikle alerjik bünyeli kişilerde görülen dış kulak yolu egzamasını ve nasıl tedavi edileceğini sizler için araştırdık...



Kulak egzaması küçük büyük demeden herkeste görülebiliyor. Özellikle sıcak havalarda görülen bu rahatsızlık sıcak ve nemli ortamda, su ile temasta artışa geçiyor.

Bu rahatsızlıkta dış kulak yolunda şiddetli bir kaşınma oluşuyor ve deri dökülmeye başlıyor. Kulak egzaması ayrıca metal takılar ve kullanılan kişisel bakım ürünleri yüzünden de oluşabiliyor. Bu rahatsızlıktan kurtulmak tedaviyle mümkün hale geliyor. Kulak egzamasından şikayetçiyseniz mutlaka hastanelerin ilgili bölümlerine başvurup doktora muayene olmanız gerekiyor.

Kulak egzaması neden oluyor?

Kulak egzaması kulağın iç kısmında da dış kısmında da görülebiliyor. Kaşıntı, kızarıklık ve döküntüyle kendini gösteren kulak egzaması metal küpeler ve kozmetik ürünler yüzünden de oluşabiliyor.

Kulak egzaması ayrıca cildin salgıladığı yağ içerisindeki bir mantar türü yüzünden de oluşabiliyor. Tıp dilinde kontakt dermatit olarak adlandırılan kulak egzamasına kullanılan telefon ve kulaklık da neden olabiliyor.

Kulak egzaması vücut bağışıklığının düşmesiyle de ortaya çıkabiliyor.

Kulak egzaması hangi belirtileri gösteriyor?

Kulak egzaması durumunda iç ve dış kulak bölgesinde şiddetli kaşıntılar görülüyor. Ayrıca kulağın içindeki ve dışındaki deride pul pul dökülmeler, şişme ve kızarıklıklar oluşuyor.

İleri boyuttaki kulak egzamasında kulakta enfeksiyon oluşabiliyor. Kulak bölgesinin derisi şişip koyu bir renge bürünebiliyor. Ayrıca kulak içinde iltihap oluşabiliyor ve kanamalar görülebiliyor.

Kulak egzaması nasıl geçer?

Kulak egzaması problemiyle karşı karşıyaysanız öncelikle hastanelerin ilgili bölümlerine başvurmalı ve bir doktora muayene olup tavsiye edilen tedaviyi harfiyen uygulamanız gerekir.

Ayrıca kulaklarınızı her gece ılık suyla yıkamalı ve banyo sonrasında kulağınızı kokusuz nemlendiricilerle nemlendirmelisiniz. Kulağınıza küpe takmamalı ve soğuk havalardan korunmalısınız. Çünkü soğuk havalar kulak egzamasını kötü etkilemektedir.

Kişisel bakım ürünü satın alırken hassas ciltlere özel olarak üretilen ürünleri tercih etmelisiniz. Şiddetli kaşıntı için doktorunuzun vereceği veya eczaneden satın alabileceğiniz hidrokortizon içeren kaşıntı önleyici kremler kullanmalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.