Kulağınıza nane suyu damlatırsanız...

Kulak ağrısı küçük büyük demeden herkesin başına gelebilen bir durumdur. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde görülebilir. Kulak ağrısı kişiyi oldukça zorlayan, günlük hayatını olumsuz etkileyen bir durumdur. Peki kulak ağrısına doğal bir çözüm var mı? Kulaklarımız neden ağrıyor? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Çeşitli sebeplere bağlı olarak görülebilen kulak ağrısı kişiyi oldukça olumsuz etkiler. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde görülen kulak ağrısını sizler için araştırdık..

Neden kulak ağrısı yaşıyoruz?

Kulak ağrısı birkaç sebebe bağlı olarak oluşabilir. Bu sebeplerden bir tanesi orta kulak ve dış kulak enfeksiyonudur. Orta kulağı geniz bölgesine östaki borusu bağlar. Östaki borusu tıkanınca orta kulak iltihabı oluşabilir. Östaki borusu sigara dumanı, sinüzit, soğuk algınlığı ve alerjiye bağlı olarak tıkanabilir.

Alerjik reaksiyonlar da kulak ağrısına sebep olur. Alerji olunca sinüs boşluğunda aşırı miktarda mukus üretilir. Bu mukus kulak zarına baskı yapar ve ağrıya neden olur. Kulak ağrısına en çok saman nezlesi, toz alerjisi, polen alerjisi neden olur.

Uçaklardaki gibi basınç seviyesinde değişiklik olunca kulaklarda şiddetli ağrılar olabiliyor.

Kulağa yabancı cisim sokulduğunda kulak zarına zarar geldiği için ve kulak kiri yüzünden de kulak ağrısı oluşabiliyor.

Kulak ağrısına doğal bir çözüm var mı?

Kulak ağrısından kurtulmak için ilk olarak her mutfakta bulunan soğandan faydalanabilirsiniz. Soğan antiseptik ve antibakteriyel özelliktedir. Bu sayede kulak ağrısının ortadan kalkmasına yardımcı olur. Soğanı rendeleyip suyunu süzdükten sonra bu suyu kısık ateşte kaynatıp ılıtın. Daha sonra kulağınıza iki üç damla damlatın. Kulak ağrınıza iyi gelecektir.

Nane de antibakteriyel özellik taşıyan besinlerden biridir. Nane yapraklarını su içerisinde kaynattıktan sonra bir iki damla suyunu kulağınıza damlatarak ağrıyı hafifletebilirsiniz.

Bir tatlı kaşığı sarımsağı iki çorba kaşığı susam yağıyla birlikte kaynatıp soğutun ve süzün. Kalan sudan günde iki kez bir iki damla olacak şekilde kulağınıza damlatın. Bu sayede kulak ağrınız ortadan kalkacaktır.

Fakat öncelikle kulak ağrınız bir türlü geçmiyor ve şiddetleniyorsa hastanelerin ilgili bölümlerine başvurup uzman bir doktora muayene olmanızı tavsiye ederiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.