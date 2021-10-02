Kükürtlü sabun siyah noktaları yok ediyor

Cilt problemlerini düzeltmesiyle sık sık tercih edilen kükürtlü sabun antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahip. Peki sert bir yapıda olan kükürtlü sabunun faydaları neler? Nerelerde kullanılır? Saçlar için de faydalı mı? Cildimize zararları var mı? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik. Gelin kükürtlü sabuna daha yakından bakalım...



Kükürt doğada saf halde bulunur. Limon sarısı bir renktedir ve kokusuzdur. Sabun yapımında da kullanılan kükürt halk ilacı olarak tanınır. Eski zamanlarda halk tarafından egzamayı, uyuzu ve yanığı iyileştirmek için kullanılırdı. Günümüzde de hala birçok tedavi alanında kükürte yer verilmektedir.

Fiziksel sağlık için önemli bir mineral olan kükürt volkan yataklarında fazlaca bulunur. Doğal kokular, doğal sabun ve kükürtle yapılan kükürtlü sabun antibakteriyeldir. Bu sayede birçok cilt problemine fayda sağlar.

Kükürtlü sabun cildimize ne gibi faydalar sağlar?

Kükürtlü sabun düzenli olarak kullanıldığında iyi bir temizlik malzemesidir, cildi temizler ve kirlerden arındırır. Ölü tabakayı ortadan kaldırır ve bu sayede cildi pürüzsüzleştirir. Keratolitik etkisi sayesinde akneleri ve sivilceleri kurutur. Antibakteriyel ve antiseptiktir. Ciltteki yağ salgısını azaltarak yağlanmanın önüne geçer. Zararlı mikroorganizmaları ciltten uzaklaştırır. Siyah noktaları yok eder ve oluşumunu önler. Gözenekleri açar, cilde hava aldırır. Terlemeyi azaltır, kaşıntıyı önler. Uyuza iyi gelir.

Kükürtlü sabun nasıl kullanılmalı?

Kükürtlü sabun cilt temizliğinde de saç temizliğinde de kullanılabilir. Cilt temizliği için kullanacaksanız sabah uyandıktan sonra ve gece uyumadan önce kükürtlü sabunla yüzünüzü bir defa yıkayıp kurulamalısınız.

Saç temizliği için kükürtlü sabunu tercih ediyorsanız haftada 3-4 defa kükürtlü sabunla saçlarınızı köpürtüp saç diplerinize masaj yapmalısınız.

Kükürtlü sabunun herhangi bir zararı var mı?

Çok kuru ve hassas bir cildiniz varsa kükürtlü sabun cildinizi tahriş edebilir. Bu sabun daha çok yağlı ciltler için faydalıdır. Kuru cilde sahip insanlar tercih etmemelidir. Bu yüzden cildinize yeni bir ürün kullanmadan önce cilt tipinizi öğrenmelisiniz.

Kükürtlü sabun kuru ve hassas saçlar için de uygun değildir. Kullanılırsa kişide saç dökülmesine ve kepeklenmeye neden olabilir.

Ayrıca kükürtlü sabun gümüş eşyaları da karartır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.