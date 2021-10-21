Küflenen kısmı atıp geri kalanı tüketmeyin!

Mutfaklarda varlığını unuttuğumuzda veya yanlış bir şekilde muhafaza ettiğimizde gıdalarımız küflenebiliyor. Bazen fark etmeden küflü gıdaları tüketebiliyoruz. Bazen de küflenen kısmı atıp geri kalanını tüketiyoruz. Peki bu vücudumuza zarar veriyor mu? Küflü gıdalar vücuda zararlı mı? Sizler için araştırdık...



Küf çok hücreli, ipliksi yapıda mikroorganizmalardan oluşur. Küf genellikle bütün gıdalarda oluşabilir. Pamuksu görünüşleriyle kolayca fark edilen küfler genellikle beyaz, siyah,, yeşil, sarı, turuncu gibi renkli koloniler oluşturur.

Nem ve ısı faktörleri gıdalarda küflenmeye neden olabilir. Mutfaklarımızda en çok peynir ve ekmek gibi gıdalar küflenir. Küf mikroorganizmaları hayatta kalabilmek için oksijene ihtiyaç duyar. Oksijenin olmadığı veya sınırlı olduğu yerde ise gelişme gösteremezler. Hava geçirmez kaptaki bir gıda maddesi hava almaya başladığında hızlıca küflenebilir.

Küfün vücudumuza ne gibi bir zararı var?

Bir gıda maddesi küflendiyse onu tüketmek yerine atmanız gerekir. Küfü koklamak da sağlığımızı olumsuz etkiler. Küfü kokladığımızda solunum sorunları yaşayabiliriz. Küf tükettiğimiz miktara göre hastalıklara ve hatta ölüme neden olabilir. Küf vücutta bulantıya, kusmaya ve ishale neden olabilir. Bağışıklık sisteminizin durumu ve yaşınız küfün vücudunuzda neden olduğu etkiyi artırabilir veya azaltabilir.

Aflatoksin cinsindeki küfler vücutta kansere bile sebep olabilir. Fakat her gıdada bu küf cinsi olmaz. Aflatoksin küfü en çok yer fıstığında ve mısırda olur.

Aslında küf tek başına çok zararlı değildir. Fakat küfle birlikte oluşan bakteriler vücudunuzda ishale bulantıya ve kusmaya sebep olur.

Bazı insanların vücudu küfe karşı alerjik reaksiyon gösterir. Böyle bir alerjiniz varsa küflü gıdalara çok daha fazla dikkat etmeniz gerekir. Vücudunuzda küfe karşı alerji varsa gözlerinizde kaşıntı veya sulanma, derinizde kırmızı döküntüler, hırıltılı solunum, burunda akıntı, burun tıkanıklığı görülebilir.

Küflü kısmı atıp kalan gıdayı tüketmek doğru mu?

Gıdaların üzerinde gördüğümüz sarı, yeşil, beyaz, turuncu, siyah küfler, küfe neden olan mantarların üreme hücreleridir. Küfe neden olan mantarların geri kalanı besinlerin içerisine işler. Bu işlenmiş kısmı gözümüzle görmemiz çok zordur. Bu yüzden küflenen kısmı atarak küften tamamen kurtulamazsınız. Bir şey küflendiyse tamamen atılmalı, tüketilmemelidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.