Kudret narı vücudu virüslerden koruyor

Kudret narı kabakgiller ailesindendir. Tırmanıcı, ince gövdeye sahip bir senelik bir bitkidir. Meyvesi taze olarak tüketilen kudret narının tohumlarından ise macun ve yağ yapılır. Kudret narının vücuda faydalarını sizler için araştırdık...



Tropik iklim bölgelerinde yetişen kabakgiller familyasına ait kudret narı gıda olarak kullanılabildiği gibi ilaç olarak da kullanılır. Bilimsel adı 'Momordica charantia' olan kudret narı vücudumuza da oldukça faydalıdır. Meyvesi taze tüketilir ve tohumlarından yağ, macun elde edilir.

Kudret narı nerede yetişir?

Kudret narı Afrika, Asya, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişir. Türkiye'de ise bilhassa Bursa ve Yalova'da yetiştirilir.

Kudret narının besin değeri nedir?

Kudret narı % 35,45 karbonhidrat, % 57,11 protein, % 7,44 yağdan oluşmaktadır. Ayrıca bir tane kudret narının kalorisi 15,00'tir. Kudret narı 1,65 Karbonhidrat(g), 2,65 Protein(g), 0,35 yağ(g), 43,50 A Vitamini(ui), 44,00 C Vitamini(mg), B1, B2, ve C vitaminleri, demir, kalsiyum, fosfor, bakır ve potasyum içerir.

Kudret narı tüketildiğinde vücudumuza ne gibi bir fayda sağlar?

Kudret narı içeriğindeki E vitamini ve proteinler sayesinde vücudun bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Vücudu bakterilerden, mikroplardan ve virüslerden korumaya yardımcı olur.

Mide ve bağırsakta bakteri oluşumunu önleyen kudret narı sindirim sistemi enfeksiyonlarını da tedavi eder. Mide ve bağırsak sorunu yaşayan insanlar düzenli olarak kudret narı kürü uygularsa şikayetleri azalır.

Kudret narı antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri sayesinde kandaki toksinleri temizler. Afrodizyak içeriğiyle cinsel gücü de artırır.

Egzama, sedef ve çıban gibi cilt hastalıklarında, sivilce tedavisinde, cilt lekelerini gidermede, derin cilt enfeksiyonlarında kudret narı tedavi amaçlı kullanılabilir. Kudret narı ayrıca güneşin zararlı ışınlarından da cildi muhafaza etmeye yardımcı olur.

Kudret narı likopen ve lutein içerir. Bu sayede vücutta tümörün oluşumunu ve büyümesini engeller. Kanser hücrelerinin de gelişimini önleyen kudret narı sağlıklı hücreleri koruyarak kanser hücrelerini yok eder.

Polypeptide-p veya p-insülin ismi verilen insülin benzeri bir bileşim içeren kudret narı kandaki şeker seviyesini dengeler. Düzenli olarak tüketilen kudret narı tip 2 diyabet hastalarının kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

Kudret narı ayrıca kabızlığa iyi geliyor ve basur tedavisinde kullanılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.