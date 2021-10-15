Yüz binlerce esnafın merakla beklediği Vergi Usulü Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. Teklif ile 850 bine yakın esnafın kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. Küçük esnafa vergi muafiyeti geldi mi? Hangi esnaflar gelir vergisinden muaf olacak?

AK Parti milletvekillerinin imzası ile TBMM Genel Kurulu'na getirilen Vergi Usulü Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi TBMM'de görüşülerek kabul edildi. Teklif yüz binlerce esnafı yakından ilgilendiriyor.

Küçük esnafa vergi muafiyeti geldi mi?

Vergi Usulü Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifine göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. 835 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

Hangi esnaflar gelir vergisinden muaf olacak?

Cirosu 240 bin TL'nin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak. Vergi muafiyeti yaklaşık 850 bin esnafı kapsıyor. Çiftçiye vergi indirimi geliyor. Tarımsal destekten vergi kesintisi yapılması çok eleştiri konusu yapılıyordu. Bu noktada da bir düzenleme var. Artık destekler vergiye tabi olmayacak vergi alınmayacak.

Gelir vergisi nedir?

Gelir vergisi, gelir üzerinden verilen bir vergidir. Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelir vergisi dolaysız bir vergi olup kişilerin özel durumunu dikkate almakta ve genellikle artan oranlı vergi tarifesini içermektedir. Bu nedenle vergi yükünün dengeli dağılımı açısından uygun bir vergi türüdür.

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