DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Afganistan'daki muhalif grup Taliban'a karşı Washington'da lobici şirketle anlaştı
Genç girişimci devlet desteğiyle kaliteli süt üretiyor
Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'nin yetkilerini askıya aldı
Temiz enerji yatırımları 66 milyar dolara ulaştı
Dikkat! Her an müzik çıkabilir
İmamoğlu'ndan öğrenci yurtları hamlesi: 2022 Eylül'üne kadar hedef 5000 yatak
Maske takılmaması ve umursamaz davranışlar yaşama adaptasyonu zorlaştırıyor!
‘İktidar değişikliğinde sosyal yardımlar azalmaz’
Daikin Uzmanlarına Kulak Verin Evinizi Isıtırken Cebiniz Yanmasın
Borsa günü düşüşle tamamladı
Avrupa Parlamentosu'ndan flaş ‘Taliban' kararı
Fransa: 'Sırtımızdan vurulduk'
Zeynal Mammadli : 'Dünyanın her ülkesinde muzaffer bir halk olarak oturuyoruz'
Çin, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın imzaladığı güvenlik ortaklığı anlaşmasını kınadı
Yurt dışında yerleşikler 52,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı

TIMETURK / GENEL / Küçük esnaf vergiden muaf mı oluyor? Esnafa vergi muafiyeti mi geliyor? Küçük esnaftan vergi alınmayacak mı?

Küçük esnaf vergiden muaf mı oluyor? Esnafa vergi muafiyeti mi geliyor? Küçük esnaftan vergi alınmayacak mı?

Küçük esnaf vergiden muaf mı oluyor? Esnafa vergi muafiyeti mi geliyor? Küçük esnaftan vergi alınmayacak mı? AK Parti küçük esnafı sevindirecek vergi muafiyeti de içeren önemli bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor. Kanun teklifi ile bir çok esnaf rahat bir nefes alacak. Kanun teklifi ile cirosu 240 bin TL'nin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak. NTV'den Özgür Akbaş kanun teklifinin ayrıntılarına ulaştı.

2 Saat Önce
2021-09-16 17:29:58
Küçük esnaf vergiden muaf mı oluyor? Esnafa vergi muafiyeti mi geliyor? Küçük esnaftan vergi alınmayacak mı?

Küçük esnaf vergiden muaf mı oluyor? Esnafa vergi muafiyeti mi geliyor? Küçük esnaftan vergi alınmayacak mı? AK Parti küçük esnafı sevindirecek vergi muafiyeti de içeren önemli bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor. Kanun teklifi ile bir çok esnaf rahat bir nefes alacak. Kanun teklifi ile cirosu 240 bin TL'nin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak. NTV'den Özgür Akbaş kanun teklifinin ayrıntılarına ulaştı.

NTV'den Özgür Akbaş'ın haberine göre AK Parti 1 milyona yakın esnafı ilgilendiren çok önemli bir kanun taslağı üzerinde çalışyor. Kanun teklifinde esanafları yakından ilgilendiren vergi muafiyeti de yer alıyor.

Küçük esnaf vergiden muaf mı oluyor?

AK Parti, vergi muafiyeti de içeren 56 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Vergi Usül Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nde önemli düzenmeler içeren kanun teklifi üzerinde çalışmalarını tamamlamak üzere. Teklifte, yaklaşık 1 milyona yakın küçük esnafı yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler var. Düzenlemelerin ayrıntılarına NTV'den Özgür Akbaş ulaştı. İşte teklifte yer alan bazı maddeler:

Esnafa vergi muafiyeti mi geliyor?

Cirosu 240 bin TL'nin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak.

Vergi muafiyeti yaklaşık 900 bin esnafı kapsıyor.

Çiftçiye vergi indirimi geliyor. Tarımsal destekten vergi kesintisi yapılması çok eleştiri konusu yapılıyordu. Bu noktada da bir düzenleme var. Artık destekler vergiye tabi olmayacak vergi alınmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş