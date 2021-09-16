Küçük esnaf vergiden muaf mı oluyor? Esnafa vergi muafiyeti mi geliyor? Küçük esnaftan vergi alınmayacak mı? AK Parti küçük esnafı sevindirecek vergi muafiyeti de içeren önemli bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor. Kanun teklifi ile bir çok esnaf rahat bir nefes alacak. Kanun teklifi ile cirosu 240 bin TL'nin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak. NTV'den Özgür Akbaş kanun teklifinin ayrıntılarına ulaştı.

Küçük esnaf vergiden muaf mı oluyor? Esnafa vergi muafiyeti mi geliyor? Küçük esnaftan vergi alınmayacak mı? AK Parti küçük esnafı sevindirecek vergi muafiyeti de içeren önemli bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor. Kanun teklifi ile bir çok esnaf rahat bir nefes alacak. Kanun teklifi ile cirosu 240 bin TL'nin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak. NTV'den Özgür Akbaş kanun teklifinin ayrıntılarına ulaştı.

NTV'den Özgür Akbaş'ın haberine göre AK Parti 1 milyona yakın esnafı ilgilendiren çok önemli bir kanun taslağı üzerinde çalışyor. Kanun teklifinde esanafları yakından ilgilendiren vergi muafiyeti de yer alıyor.

Küçük esnaf vergiden muaf mı oluyor?

AK Parti, vergi muafiyeti de içeren 56 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Vergi Usül Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nde önemli düzenmeler içeren kanun teklifi üzerinde çalışmalarını tamamlamak üzere. Teklifte, yaklaşık 1 milyona yakın küçük esnafı yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler var. Düzenlemelerin ayrıntılarına NTV'den Özgür Akbaş ulaştı. İşte teklifte yer alan bazı maddeler:

Esnafa vergi muafiyeti mi geliyor?

Cirosu 240 bin TL'nin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak.

Vergi muafiyeti yaklaşık 900 bin esnafı kapsıyor.

Çiftçiye vergi indirimi geliyor. Tarımsal destekten vergi kesintisi yapılması çok eleştiri konusu yapılıyordu. Bu noktada da bir düzenleme var. Artık destekler vergiye tabi olmayacak vergi alınmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.