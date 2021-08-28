2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil eden başarılı sporculardan Kübra Korkut masa tenisi tek kadınlarda Hollandalı Kelly van Zon'a yenilerek bronz madalya kazandı. Kübra Korkut'tan gelen madalya haberi Türkiye'yi sevindirirken Kübra Korkut'un kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki Kübra Korkut kimdir? Kübra Korkut kimdir? Kübra Korkut nereli, kaç yaşında? İşte Kübra Korkut'un hayatı ve biyografisi...

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil eden başarılı sporculardan Kübra Korkut masa tenisi tek kadınlarda Hollandalı Kelly van Zon'a yenilerek bronz madalya kazandı. Kübra Korkut'tan gelen madalya haberi Türkiye'yi sevindirirken Kübra Korkut'un kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki Kübra Korkut kimdir? Kübra Korkut kimdir? Kübra Korkut nereli, kaç yaşında? İşte Kübra Korkut'un hayatı ve biyografisi...

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'dan gelen madalya haberi Türkiye'yi sevinde boğdu. Masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut Hollandalı rakibi Kelly van Zon'a yarı finalde yenildi. Kübra Korkut mağlubiyet sonrası boronz madalya aldı. Kelly van Zon 2012 Londra ve 2016 Rio'da altın madalya aldı. 3 dünya ile 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan güçlü rakibi Zon'la karşılaşan Kübra Korkut sahadan 3-1 yenik ayrıldı ve finale kalamadı. Kübra Korkut aldığı bronz madalya ile Türkiye'ye sevinç yaşattı.

Kübra Korkut kimdir?

Kübra Korkut 20 Ocak 1994 senesinde dünyaya geldi. Kübra Korkut Sorgun,Yozgat doğumludur. 7.klas para masa tenisi oyuncusu olan Kübra Korkut 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya aldı.

Kübra Korkut 4 yaşında elektrik çarpması sonucu bir koluyla iki bacağını kaybetti.

Hayata spor sayesinde bağlanan Kübra Korkut, antrenör İlhami Kılınçkaya sayesinde 2007 yılında masa tenisi ile ilgilenmeye başladı.

2007 yılında Slovenya'da yapılan Avrupa Şampiyonasında takımlarda üçüncülük elde etti.

2009 yılında yapılan İtalya Turnuvası'nda kendi klasında 2., takımlarda ise takım arkadaşı ile 1.'lik aldı.

Romanya'da kendi klasında 3., takımlarda ise takım arkadaşı ile birlikte 2.lik aldı.

Bu turnuvalarda elde ettiği puanlarla 2010 yılında Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

2012 ve 2016 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti.

Kübra Korkut 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya alarak Türkiye'yi sevindirdi.

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