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Kübra Ekin kimdir? Kübra Ekin bulundu mu?

Kübra Ekin kimdir? Kübra Ekin bulundu mu? Diyarbakır'da kendisinden haber alınamayan Kübra Ekin'in hayatından endişe ediliyor. Ailesi genç kızın bir an önce bulunmasını istiyor. Genç kızdan 10 gündür haber alınmıyor.

52 Dakika Önce
2021-11-24 10:12:52
Kübra Ekin kimdir? Kübra Ekin bulundu mu?

Kübra Ekin kimdir? Kübra Ekin bulundu mu? Diyarbakır'da kendisinden haber alınamayan Kübra Ekin'in hayatından endişe ediliyor. Ailesi genç kızın bir an önce bulunmasını istiyor. Genç kızdan 10 gündür haber alınmıyor.

Kübra Ekin kimdir?

22 yaşında olan Kübra Ekin Diyarbakır'da yaşıyordu.

Kübra Ekin'den 10 gündür haber alınmıyor.

Telefonu da kapalı olan ve hiç bir şekilde ulaşılamayan Kübra Ekin'in bulunması için çalışma başlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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