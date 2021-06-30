Kronik rahatsızlığı olan 1 Temmuz'da çalışmaya başlayacak mı? Kamuda kronik rahatsızlara idari izin bitti mi? 1 Temmuz itibari ile koronavirüs ile mücadelede yeni bir aşamaya geçiliyor. 1 Temmuz'da kamuda normal çalışma düzenine geçilecek ve aynı zamanda koronavirüs kısıtlamaları da kaldırılacak. Kronik hastalığı olanlar ve hamileler koronavirüs salgını döneminde idari izinli sayılıyordu ve çalışmaları zorunlu değildi. Peki 1 Temmuz'da başlayacak yen süreçte kronik rahatsızlığı olanların idari izni bitti mi? Kronik hastalığı olanlara 1 Temmuz'da çalışmaya başlayacak mı?

Kronik rahatsızlığı olan 1 Temmuz'da çalışmaya başlayacak mı? Kamuda kronik rahatsızlara idari izin bitti mi? 1 Temmuz itibari ile koronavirüs ile mücadelede yeni bir aşamaya geçiliyor. 1 Temmuz'da kamuda normal çalışma düzenine geçilecek ve aynı zamanda koronavirüs kısıtlamaları da kaldırılacak. Kronik hastalığı olanlar ve hamileler koronavirüs salgını döneminde idari izinli sayılıyordu ve çalışmaları zorunlu değildi. Peki 1 Temmuz'da başlayacak yen süreçte kronik rahatsızlığı olanların idari izni bitti mi? Kronik hastalığı olanlara 1 Temmuz'da çalışmaya başlayacak mı?

Koronavirüs salgının ilk darbesini vurduğu zamanlarda ülkemizde vatandaşların sağlığını kormak için çeşitli kısıtlamalara gidilmişti. Bu kapsamda bazı çalışanlar da salgın döneminde idari izinli sayılmasına karar verilmişti. Başta kronik rahatsızlığı olanlar ve hamileler pandemi sürecinde idari izinli olarak kabul edilmişlerdi. Ancak 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme sürecine giriliyor. 1 Temmuz'da kronik rahatsızlığı bulunanların ve hamilelerin idari izinlerinin devam edip etmeyeceği araştırılıyor.

Kronik rahatsızlığı olan 1 Temmuz'da çalışmaya başlayacak mı?

Kamuda normal çalışma düzenine 1 Temmuz'da geçileceği açıklandı. 1 Temmuz yaklaştıkça kronik rahatsızlığı bulunanların idari izinlerinin devam edip etmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki kronik hastalığı olanlar 1 Temmuz'da çalışacak mı? 1 Temmuz genelgesinde, ''Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarındahalihazırda uygulanmakta olan 10.00­16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibarennormal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ileöğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

Kamuda kronik rahatsızlara idari izin bitti mi?

Kamu çalışanlarının idari izinlerine dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

Kronik rahatsızlığı bulunanlar ve hamileler idari izinli sayılıyordu

Pandemi sürecinde, 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli sayılmıştı. Gebeliğin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar da idari izinli sayılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.