Kripto para güvenilir mi?

Bir nevi dijital döviz olan kripto para son yılların popüler gündem maddelerinden. Yaklaşık 9 yıl önce hayatımıza giren kripto paranın ne olduğunu, nasıl alındığını, nasıl saklandığını ve güvenilir olup olmadığını sizler için araştırdık...



Bir nevi dijital döviz olan kripto para son yılların popüler gündem maddelerinden. Yaklaşık 9 yıl önce hayatımıza giren kripto paranın ne olduğunu, nasıl alındığını, nasıl saklandığını ve güvenilir olup olmadığını sizler için araştırdık...

Kripto para, alternatif döviz, dijital döviz ve sanal dövizdir. Kripto para, güvenlik için şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital para birimidir.

Kripto paranın merkeziyetsizlik, işlem ve sahip kayıtları, yeni arz oluşturma kuralları, sahipliğinin kriptografik tekniklerle sadece sahibince ispat edilebilmesi, paranın yalnızca sahibinin emriyle el değiştirebilmesi, aynı anda aynı kripto para için birden fazla işlem yapılırsa yalnızca birinin yerine getirilmesi gibi özellikleri olması beklenir.

Aslında biz yıllardır kripto para kullanıyorduk. Banka kartları ve sanal kartlarla cebimizden fiziksel olarak para çıkmadan sanal para harcıyorduk. Bu da bir nevi kripto paraydı. Çünkü cebimizden para çıkmadan yalnızca sistemde rakamlar değişiyordu. Yeni nesil kripto da bu mantıkla çalışıyor.

Kripto para neden bu kadar ilgi çekiyor?

Kripto paranın bu denli ilgi çekmesinin sebebi güvenli olması. Çünkü henüz herhangi bir hükümet veya merkezi otorite tarafından bu para birimi yönetilmiyor.

Kripto para nasıl üretiliyor?

Kripto para hükümete bağlı değil. Üretimi kullanıcı temelli bir modelde. Her kripto para biriminin belli bir üretim sınırı var. Örneğin bitcoinin ilk yayınlanan protokollerinde yalnızca 21 milyon bitcoin bulunabilir maddesi yer alıyor. Bu yüzden her geçen gün bu paraya olan rağbet artıyor çünkü bulunması zorlaşıyor ve çok daha küçük parçalara bölünüyor.

Kripto para üretimi için matematik problemleri, yazılımlar tarafından çözülmeye çalışılıyor. Herkesin çözebilme ve kripto para üretebilme hakkı var. Bu yüzden en çok çalışan, daha çok üretiyor.

Kripto para güvenilir mi?

Kripto para merkezi bir otoriteyle yönetilmediği için güvenlidir deniyor. Kripto parada en büyük risk bilgisayarlarda yer alan kripto paralarınız, eğer sanal bir cüzdana aktarılmamışsa bu bilgisayarların çökmesi sonucu kaybolabilmesidir. Ayrıca kripto paralar hacklenebiliyor.

Kripto para nasul alınır ve nasıl satılır?

Kripto paralar, kripto para alım satım platformları üzerinden alınıp satılabiliyor. Bu platformlara para yatırarak karşılığında kripto para satın alabiliyorsunuz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.