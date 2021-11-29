Kreminizin içerisine lavanta yağı karıştırırsanız...

Lavanta bitkisinin kullanımı üç bin sene öncesine dayanıyor. Lavanta yağ olarak, çay olarak ve kurutulmuş olarak kullanılabiliyor. Aromatik ve şifalı olan bu bitkiyi gelin daha yakından tanıyalım...



Eski Mısır'da lavanta mumyalamak için Araplar ise bu hoş kokulu bitkiyi vücut kokusu olarak kullanıyordu. Romalılar banyo sularına koyuyor, Kleopatra ise ondan parfüm elde ediyordu. Lavantanın oldukça geniş bir kullanım alanı vardır. Ülkemizde lavanta başta Isparta olmak üzere Batı Akdeniz bölgesinde yetiştirilmektedir.

Lavantanın cildimize ne gibi bir etkisi var?

Kurumuş cilt

Lavanta, cildi temizlemek ve nemlendirmek için çok uygun bir bitkidir. Güneşten veya soğuktan cildiniz kuruduysa nemlendirici kreminizin içerisine birkaç damla lavanta yağı karıştırıp öyle uygulayabilirsiniz. Ayrıca lavanta cildinizi nemlendirmekle kalmayacak kokusuyla rahatlayıp gevşemenizi de sağlayacaktır.

Çatlamış dudaklar

Dudaklarınız çatladıysa bir iki damla lavanta yağıyla veya bir çay kaşığı balın içerisine ilave edilmiş iki damla lavanta yağıyla dudaklarınızı ovun. Yaklaşık yirmi dakika bekletin ve daha sonra ılık suyla dudaklarınızı durulayın. Duruladıktan sonra dudaklarınıza tekrar az miktarda lavanta yağını sürebilir veya kullandığınız dudak nemlendiricisinin içerisine lavanta yağı ilave edebilirsiniz.

Tonik

Çay olarak demlediğiniz lavantayı, düzenli olarak cilt toniği şeklinde kullanabilirsiniz. Lavanta antiseptik özelliği sayesinde sivilcelerinizi azaltacak ve sivilce izlerinin giderilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca gözeneklerinizi temizleyerek cildinizin nefes almasını da sağlayacaktır.

Manikür suyu

Çay olarak demlediğiniz lavantayı, manikür suyu olarak da kullanabilirsiniz. Manikür suyu olarak kullanılan lavanta cildinizi düzeltir ve tırnak etlerinizin yumuşamasını sağlar. Ayrıca daha etkili bir nemlendirme için manikürden sonra ellerinizi lavanta yağıyla da ovabilirsiniz. Lavanta yağı sürdüğünüz ellerinizi birkaç dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayabilirsiniz.

Saç bakımı

Bir litre kaynamış suyun içerisinde demleyeceğiniz iki çorba kaşığı lavanta kurusuyla, saç diplerinizi ovun ve yıkanmış saçlarınızın son durulama suyu olarak düzenli şekilde kullanın. Bu sayede saç dökülmenizi azaltabilirsiniz. Ayrıca saç dökülmesini durdurmak için şampuanınızın içerisine on damla kadar lavanta yağı da ilave edebilirsiniz.

Ayak bakımı

Ayaklarınız yorgunluktan ağrıyorsa iki litre kaynamış suyun içerisinde iki çorba kaşığı lavantayı demleyin. Demlenmiş lavanta suyu ılınınca içerisine yarım çay bardağı süt veya birkaç dilim limon atın. Bu karışımda ayaklarınızı yaklaşık yarım saat beklettikten sonra lavanta yağıyla ayaklarınızı ovun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.