Kredisi olan ev satılır mı? Kredisi bitmemiş ev nasıl satılır? İpotekli ev satılır mı?

Kredisi olan ev satılır mı? Kredisi bitmemiş ev nasıl satılır? Konut kredisi ile ev sahibi olan ve kredilerini ödemeye devam eden bir çok kişi bazen ihtiyaç halinde evlerini satmayı düşünebiliyor. Peki böyle bir durumda banka tarafından ipotekli durumda bulunan ev nasıl satılır?

Günümüzde bir çok konuk banka kredisi ile satın alınıyor. Kredi ile konut sahibi olan vatandaşlar kredi ödeme vadesinin uzun olması nedeniyle bazen evlerini satma gereği duyabiliyor. Yeni bir ev almak için karşılarına çıkan fırsatı değerlendirmek isteyen yada yeni bir yatırıma girişmek isteyen ev sahpleri konut kredisi devam eden evlerini satışaa çıkarmak istiyor. Peki bölye bir durumda kredisi bitmemiş ev satılabilir mi? İpotekli ev satılır mı?

Kredisi olan ev satılır mı?

Kredi borcu devam eden evler ister nakit olsun isterse kredi ile olsun satışı mümkündür. Bunu için öncelikle banka ipoteğini kaldırıması gerekmektedir. Bunun içinde izlenmesi yöntem aşağıdaki gibidir;

Kredisi olan ev kredi ile satın alınır mı?

Kredi borcu bulunan evi kredi ile almak isteyen bir kişi öncelikle kredi çekmeyi düşündüğü bankaya bu durumu belirtmelidir. Alınacak evin iptekli olması nedeniyle bankalar arasında ipotek kaldırma yazısı yazılır ve ipotek kaldırma ücreti ve toplam kredi ücreti hesaplanarak bildirilir. Bankalar arası yazışmalar ve belge işlemleri tamamlandıktan sonra tarafların işi kolaylaşmış oluyor. Tapu işleri ve yeni kredi çekimi onaylandıktan sonra evin borcu kredi ile kapatılıyor ve ipotek kalkmış oluyor. Evi yeni alan kişinin kredisi ile eveeyeni bir iptek konuyor. tapu devrinin ardından banka yeni krediyi, kredi kullanan kişiye değil mevcut borcun olduğu bankaya Borç tutarı kadar gönderiyor. Kalan kredi miktarı da evi alan kişiye ödenir.

Konut kredisi devam eden ev nakit olarak satılır mı?

Kredisi bulunan evi nakit olarak almak isteyenler öncelikle karşılıklı güven konusunu iyi değerlendirmelidir. bu konuda en güvenilir yöntem ‘blokeli çek' yöntemidir. Blokeli çek yöntemi güven probleimini ortadan kaldırıyor. Öncelikle kreidisi olan evin bankaya borcu ve kredi kapatma toplam maliyet hesaplanıyor. Ardından bu miktar bankaya yatırılarak karşılığında blokeli çek alınıyor. Kapama tutarı haricindeki nakit de bankaya ‘blokeli çek' karşılığında yatırılıyor. Ardından evin devir işlemi tapuda ipotekli olarak yapılıyor ve blokeli çek satıcıya teslim ediliyor. Satıcı, bu çek ile alacağını bankadan tahsil ediyor. Kredi borcu bulunan bankaya, toplam kredi kapama tutarı yatırılıyor. Tapu üzerinden ipoteği kaldırmak için de yazı alınıyor. Bu yazı ile tapu üzerindeki ipotek kaldırılıyor

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