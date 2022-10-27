Kredi kartıyla İETT otobüslerine nasıl binilir? Kredi kartı, banka kartı İETT otobüs, metro, metrobüs ve tramvayda geçer mi? Nasıl kullanılır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında kredi kartı ve banka kartı kullanımının önünü açtı. 20 milyona yakın insanın yaşadığı İstanbul'da bundan böyle İETT otobüs, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında kredi kartı ve banka kartı kullanılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) ekim ayı toplantısında çok öenmli kararlara imza attı. Toplantıda ulaşıma zam yapılması konusu görüşüldü. Bakırköy'deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde 26 Ekim'de yapılan UKOme toplantısında İETT, Metro İstanbul, Minibüsçüler Odası, Taksiciler Odası, Dolmuş Derneği ve Turyol'dan gelen yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişen zam talepleri ele alındı. Zam talebi onay alamazken İETT otobüs, metro ve metrobüs seferlerinde kredi kartı ve banka kartının kullanılmasına onay verildi.

Kredi kartıyla İETT otobüslerde kerdi kartı, banka kartı geçer mi?

UKOME'de alınan karar ile bundan böyle İETT toplu taşıma araçlarında kredi kartı ve banka kartı kullanılabilecek. UKOME toplantısında alınan karar ile İstanbulkart dışında kredi kartı, ön ödemeli kart, banka kartı gibi açık çevrimiçi kartların kullanımına onay verildi.

Kredi kartı, banka kartıyla İETT otobüslerine nasıl binilir?

Öncelikle kredi kartı ve banka kartının temassız NFC özelliğinin olması gerekiyor. Ayrıca kredi kartı ve banka kartının İETT toplu taşımalarında kullanıma açılmış olması gerekiyor. Tüm bun işlemlerin ardından kredi kartı ve banka kartı kullanılabilir.

Kredi kartı, banka kartı İETT otobüs, metro, metrobüs ve tramvayda geçer mi?

İBB'nin Ekim ayı UKOME toplantısında kredi kartı, banka kartı gibi çevirim içi kartların kullanılmasına onay çıktı.

İETT zammına onay çıkmadı

İETT'ye yeni bir zam yapılması önerisi ise UKOME'de reddedildi. Zam teklifine göre toplu taşımaya yüzde 24,79 oranında zam yapılması önerildi. Teklifle birlikte tam bilet 7,67 TL'den 9,57 TL'ye, taksi kısa mesafe 28 TL'den 35 TL'ye, minibüste indi-bindi ücretinin 5,25 TL'den 6,55 TL'ye çıkması teklifi sunuldu. Ancak teklif reddedildi.

NFC nedir?

NFC yani Near Field Communication ve Türkçe ismiyle Yakın Alan İletişimi bir kablosuz iletişim teknolojisidir. NFC teknolojisi temelde, NFC standartlarına uyumlu elektronik cihazlar arasında yakın mesafeli haberleşmeyi sağlar. 2002 yılının sonlarında Sony ve Philips ortaklığında geliştirilmiş ve ISO/IEC tarafından 8 Aralık 2003 tarihinde standart olarak kabul edilmiştir. 18 Mart 2004 tarihinde Nokia, Sony ve NXP tarafından NFC Forum, NFC teknolojisinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için kurulmuştur.