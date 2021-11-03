Kredi kartı bonusları yıl sonunda silinir mi? Para puanlar 1 Ocak'ta siliniyor mu? Kredi kartı sahiplerine yeni yıla girilirken flaş uyarı geldi. Kredi kartlarında bulunan para puanlar ve bonuslar yıl sonunda sıfırlanabiliyor. Bu durumu yaşamamak için para puanlarınızı yıl sonu gelmeden tüketmek gerektiği konusunda Tüketici derneklerinden uyarı geldi. Sadakat kartlarda biriken para puanlarını kullanmak için deson tarih 31 Aralık.

Kredi kartı bonusları yıl sonunda silinir mi? Para puanlar 1 Ocak'ta siliniyor mu? Kredi kartı sahiplerine yeni yıla girilirken flaş uyarı geldi. Kredi kartlarında bulunan para puanlar ve bonuslar yıl sonunda sıfırlanabiliyor. Bu durumu yaşamamak için para puanlarınızı yıl sonu gelmeden tüketmek gerektiği konusunda Tüketici derneklerinden uyarı geldi. Sadakat kartlarda biriken para puanlarını kullanmak için de son tarih 31 Aralık.

Ülkemizde milyonlarca kişi alışverişlerini kredi kartı üzerinden yapıyor. Banka promosyonları ile birlikte yapılan alışveriş miktarına oranla kullanıcıların kartına para puan ve bonus yüklenebiliyor. Bu para puanların kullanımı sınırlı olabiliyor. Bazen 12 ay bazen 24 ay gibi bir süredeekullanılmayan para puanlar silinebiliyor. Yıl sonunda da silinen para puanlar var.

Para puanlar 1 Ocak'ta siliniyor mu?

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın ahberine göre; Sadakat kartlarda biriken para puanları kullanmak için son tarih 31 Aralık. Tüketici dernekleri, para puanların son güne bırakılmadan, alışverişin rahat olduğu zamanlarda, ihtiyaç kapsamında kullanılmasını öneriyor. Tüketici dernekleri, vatandaşları yıl sonuna kadar sadakat kartlarında biriken para puanları kullanmaları yönünde uyarıyor. Şirketlerin müşterilerine sunduğu sadakat kartlarındaki puanların bir kısmı 31 Aralık'ta geçerliliğini yitirecek.

Kredi kartı bonusları yıl sonunda silinir mi?

Kredi ve banka kartlarında da tüketicilerin harcamalarına göre para puanlar birikiyor. Her bankanın para puanların kullanılması gereken tarih sınırlaması konusunda farklı uygulamaları bulunuyor. Bu süreler 6 ay ila 24 ay arasında değişebiliyor. Bu nedenle tüketicilerin bankaların mobil uygulamaları ya da çağrı merkezlerinden puanların son kullanım tarihleriyle ilgili bilgi alması gerekiyor.

Türkiye'de 76,5 milyon adet kredi kartı bulunuyor

BKM'nin verilerine göre, ocak ayı sonunda Türkiye'de 76,5 milyon adet kredi kartı, 140,3 milyon adet banka kartı ve 44 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9'luk, banka kartı adedinde yüzde 5'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 31'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 260,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artış gösterdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.