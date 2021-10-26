Kredi hesaplama | Konut kredisi-İhtiyaç kredisi-taşıt kredisi hesaplama nasıl yapılır? Merkez Bankası'nın Ekim ayında yapılan Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faizlerin 200 baz puan indirilmesi kararı çıkmıştı. Bu kararın banka kredi faiz oranlarına yansıyıp yansımayacağı merak edilirken 3 kamu bankasından flaş bir hamle geldi. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi faizlerini düşürme kararı aldı. Ev almayı düşünler bu karara sevinirken bütçelerine uygun ödemeyi seçmek için kredi hesaplamaya başladılar. İşte güncel faiz oranlara göre kredi hesaplama yöntemi...

Kredi hesaplama | Konut kredisi-İhtiyaç kredisi-taşıt kredisi hesaplama nasıl yapılır? Merkez Bankası'nın Ekim ayında yapılan Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faizlerin 200 baz puan indirilmesi kararı çıkmıştı. Bu kararın banka kredi faiz oranlarına yansıyıp yansımayacağı merak edilirken 3 kamu bankasından flaş bir hamle geldi. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi faizlerini düşürme kararı aldı. Ev almayı düşünler bu karara sevinirken bütçelerine uygun ödemeyi seçmek için kredi hesaplamaya başladılar. İşte güncel faiz oranlara göre kredi hesaplama yöntemi...

Merkez Bankası uzun süre aradan sonra Eylül ayında 100 baz puan faiz indirimine gitmişti. Banka faiz indirimimlerinin geleceği mesajını verirken Ekim ayında yapılan PPK toplantısında faizler bir kez daha 200 baz puan indirilerek yüzde 16 seviyesine çekildi. Merkez Bankası'nın peş peşe faiz indiriminin ardından vatandaşlar banka kredi fazilerinde indirim olup olmayacağını merak ediyordu. Kamu bankalarından vatandaşı sevindiren hamle geldi. Halkbank, Vakıfbank ve ZiraatBankası konut kredisi faizlerini 1.29'a kadar düşürdü. Ev almanın hayalini kuranlar faiz indirimi ile kredi hesaplamaya başladı bile. Peki konut kredisi-İhtiyaç kredisi-taşıt kredisi hesaplama nasıl yapılır?

3 KAMU BANKASI FAİZLERİ İNDİRDİ

Kamu bankalarından konut kredisi faizlerinde indirim kararı geldi. Konut kredi faizleri 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı için % 1,29, 1 milyon TL üstü için ise % 1,34 faiz oranları uygulanacak. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi; "22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır. Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır."

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi: 1,38'den 1,29'a geriledi.

Ziraat Bankası konut kredisi: 1,37'den 1,29'a geriledi.

VakıfBank konut kredisi: 1,37'den 1,29'a geriledi.

KREDİ NEDİR?

Kredi, bir kimseye belirli bir süre sonra geri almak kaydıyla satın alma gücü sağlanması veya bu gücün devredilmesi olarak tanımlanır. Bu sözü edilen nakdi kredi tanımıdır. Ancak bankalar bir tüzel ya da gerçek kişi lehine garanti ve kefalet vererek de kredilendirme yapabilir. Buna da gayrinakdi kredi denir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.