Kredi borcu olanların maaşından yapılan kesintiler iade edilir mi? Bankalardan ihtiyaç kredisi çeken ve bazı nedenlerden dolayı bu krediyi ödeyemeyenler için başlatılan haciz işlemleri nedeniyle borçluların maaşlarından kesinti yapılıyordu. Ancak Ankara'da bir vatandaşın Tüketici Mahkemesi'nde konu ile ilgili açtığı davadan flaş bir karar çıktı. Peki maaşında kredi haczi olanlar paralarını geri alabilecek mi?

Kredi borcu olanların maaşından yapılan kesintiler iade edilecek mi? Bankalardan ihtiyaç kredisi çeken ve bazı nedenlerden dolayı bu krediyi ödeyemeyenler için başlatılan haciz işlemleri nedeniyle borçluların maaşlarından kesinti yapılıyordu. Ancak Ankara'da bir vatandaşın Tüketici Mahkemesi'nde konu ile ilgili açtığı davadan flaş bir karar çıktı. Peki maaşında kredi haczi olanlar paralarını geri alabilecek mi?

Ankara'da bir kamu kurumu çalışanı, bankadan çektiği ihtiyaç kredisini ödeyemeyince banka icra takibi başlattı. Maaşından 4'te 1 oranında kesinti yapılan M.Ö., Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, kesilen paranın iadesine karar verdi. Kamu kurumunda çalışan M.Ö., ihtiyaç kredisini ödeyemeyince banka tarafından icra takibi başlatıldı ve sözleşmeden doğan takas mahsup hakkı öne sürülerek, maaşından 4'te 1 oranında kesinti yapıldı. M.Ö., avukatı Fırat Bilici aracılığıyla Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Dilekçede, icra takibinin sonucu beklenmeden maaşa el koyulmasının, hukuk devleti ilkelerini zedeleyici olduğu ve bankanın hakkını hukuki yollara başvurmadan zorla aldığı ileri sürüldü. Tüketici Hakem Heyeti ise bankayı haklı bularak, itirazı reddetti

Avukat Bilici, bunun üzerine 'İcra İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Yargıtay 11'inci Hukuk Dairesi'nin daha önce bu tür uyuşmazlıklara ilişkin kararlarına atıfta bulunarak, Ankara Batı 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Bilici, dava dilekçesinde, müvekkilinin onayı olmadan bankanın, maaşın 4'te 1'ine el koyduğuna dikkat çekti.

Bankanın, sözleşme imzalarken müvekkiline maddeleri yeteri kadar anlatmadığı, kredi sözleşmesinin ilgili hükümlerinin bu nedenle iptal edilmesi gerektiği belirtildi. Mahkeme de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Hukuk Dairesi'nin benzer davada verdiği kararı örnek göstererek, davayı reddetti. Kararla bankanın ilgili sözleşmeden doğan takas mahsup hakkını kullanmasının yasal olduğuna hükmedildi.

Avukat Bilici, davanın reddedilmesi üzerine, 'Türk Borçlar Kanunu'nun takas hükümlerini düzenleyen ve 'alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar' başlıklı 143'üncü maddesi ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararlarını gerekçe göstererek, karara tekrar itiraz etti. Bu kez davayı kabul eden mahkeme, yargılama sonucunda, önceden imzalanan sözleşmeyle bankaya böyle bir yetkinin verilmesinin 'İcra İflas Kanunu'na aykırı olacağı ve hak arama yollarına güveni sarsacağı gerekçesiyle tüketiciyi haklı buldu. Mahkeme kararında, kesilen paranın iadesi ile Tüketici Hakem Heyeti kararının iptaline karar verildi.

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