Kral Şakir Netflix'te neden yok? Kral Şakir Netflix'ten kaldırıldı mı? Kral Şakir bölümleri nereden, nasıl izlenir? Türkiye'nin en çok izlenen çizgi filmlerinden olan Kral Şakir'in yüzlerce bölümü uzun süredir Netflix platformunda yer alıyordu. Kral Şakir'i izlemek için Netflix'e giren çocuklar çizgi filmi platformda göremeyince şaşırdı. Kral Şakir'in bölümlerinin Netflix'ten kaldırılacağı daha önce duyurulmuştu. Kral Şakir yayından kaldırıldı ve şu anda Netflix'te yer almıyor. Kral Şakir Cartoon Netvork kanalında yayınlanıyor.

Kral Şakir Netflix'te neden yok? Kral Şakir bölümleri Netflix'ten kaldırıldı mı? Kral Şakir nereden, nasıl izlenir? Türkiye'nin en çok izlenen çizgi filmlerinden olan Kral Şakir'in yüzlerce bölümü uzun süredir Netflix platformunda yer alıyordu. Kral Şakir'i izlemek için Netflix'e giren çocuklar çizgi filmi platformda göremeyince şaşırdı. Kral Şakir'in bölümlerinin Netflix'ten kaldırılacağı daha önce duyurulmuştu. Kral Şakir yayından kaldırıldı ve şu anda Netflix'te yer almıyor. Kral Şakir Cartoon Netvork kanalında yayınlanıyor.

Türk yapımı çizgi filmler arasında en popüleri olan ve çocuklar tarafından çok sevilen Kral Şakir'in yüzlerce bölümü ABD merkezli online dizi ve film izleme platformu Netflix'te yer alıyordu. Netflix üzerinden Kral Şakir'i izleyenler yakın zamanda çizgi filmi izlemek için platforma girdiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kral Şakir'i Netflix'te bulamayan çocuklar ve ebeveynleri Kral Şakir Netflix'te neden yok? Kral Şakir Netflix'ten kaldırıldı mı? Kral Şakir bölümleri nereden, nasıl izlenir? sorularına yanıt aramaya başladı.

Kral Şakir Netflix'te neden yok?

Kral Şakir ile Netflix arasında yayın sözleşmesi sona erdi. Kral Şakir Ağustos ayında Netflix'e veda etti. Kral Şakir'in Korsanlar Diyari ve Oyun Zamanı adlı filmeri ise Netflix'te yer alamaya devam ediyor.

Kral Şakir Netflix'ten kaldırıldı mı?

Şakir, Remzi ve Necati'nin maceralarını anlatan Kral Şakir çizgi film dizisi çocuklar tarafından çok sevildi. Bir marka haline gelen Kral Şakir uzun zamandır Netflix'te yayınlanıyordu. Kral Şakir artık Netflix'ten yayınlanmayacak.

Kral Şakir bölümleri nereden, nasıl izlenir?

Kral Şakir'in yeni bölümleri Cartoon Network kanalından ve internet sitesinden izlenebilir. Ayrıca Kral Şakir Disney Plus'ta da yeni yapımlar ile izleyicisini bekliyor. Youtube üzerinden de Kral Şakir'in bölümlerini izlemek mümkün.

Kral Şakir hakkında

Kral Şakir, Cartoon Network Türkiye için Grafi2000 tarafından yapılmış bir Türk çizgi dizisidir. Cartoon Network Türkiye'nin ilk Türk ve kendi yapımı çizgi dizisidir. Seri, 23 Nisan 2016'da ön gösterim yapmış ve 16 Mayıs 2016 tarihinde de yayınlanmaya başlamıştır.

Bir aslan ailesinin yavrusu olan Şakir'in ailesi ve arkadaşları ile olan maceraları anlatılmaktadır. Şakir'in babası Remzi aslan, annesi Kadriye ve kız kardeşi Canan kedidir ve Peyami adında bir kaplumbağa dedesi vardır. Remzi'nin Necati adında arkadaşı vardır ve bir fildir. Hep onların evindedir, çoğu zaman da yemek yiyip oyun oynar. Bir de evsiz, çöplüklerde yaşayan ve hep çöp yiyen ve gofrete bayılan Tanju adında bir sokak köpeği vardır. Hep onlarla takılır. Hep kirli işlerin peşinde olan Kürşat adında bir akbaba ve oğlu Cemşit de vardır, sürekli olarak yanındaki iki adamıyla kötü işler çevirir. Oğlu olan Cemşit, Şakir ile aynı sınıftadır. Mirket adında, bilimle uğraşan bir hayvan da vardır. Çoğu zaman Şakir, Necati ve Remzi işleri batırdığında toparlamaları için yardım eder. .