Kral Kaybederse hangi kanalda ne zaman yayınlanacak? Kral Kaybederse oyuncuları kim, konusu ne? Kral Kaybederse gerçek hikaye mi? Dizi severlerin merakla beklediği Kral Kaybederse adlı dizisinden izleyicileri üzen bir haber geldi. Daha önce başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un olduğu açıklanan diziden Tatlıtuğ'un kendi isteğiyle ayrıldığı öğrenildi.

Kral Kaybederse hangi kanalda ne zaman yayınlanacak? Kral Kaybederse oyuncuları kim, konusu ne? Kral Kaybederse gerçek hikaye mi? Televizyon dünyasının iddialı projelerinden Kral Kaybederse henüz daha başlamadan adından söz ettiriyor. Dizinin yakın zamanda çekimlere başlanacağı açıklanmıştı ancak başrol oyuncusu olması beklenen Kıvanç Tatlıtuğ projeden çekildiğini duyurdu. Beren Saat'le 'Last Call' İstanbul filminde uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelecek olan Kıvanç Tatlıtuğ Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan “Kral Kaybederse” dizisinden kendi isteğiyle ayrıldı.

Kral Kaybederse hangi kanalda ne zaman yayınlanacak?

Kral Kaybederse dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı ise merak edilmeye başlandı. Dizinin yakın zamanda ana kadrosunun belli olması beklşeniyor. Önümüzdeki aylarda çekimlerine başlanacak olan dizinin Star TV'de yayınlanacağı açıklandı. Star TV'nin en iddialı dizilerinden biri olması beklenen Kral Kayberdese dizisinin yönetmeni ise Çağrı Vila Lostuvalı olacak.

Kral Kaybederse oyuncuları kim?

Proje aşamasında olan dizinin oyuncu kadrosu henüz oturmadı. Oyuncular ile anlaşma süreci devam ediyor. Ancak dizi ile ilgili bir takım iddialar ortaya atıldı. Kral Kaybederse'de başrolü üstlenecek olan Tatlıtuğ'a eşlik etmesi için Aşk-ı Memnu'daki unutulmaz rol arkadaşı Beren Saat'e, Büşra Develi'ye ve Serenay Sarıkaya'ya teklif götürülmüştü. Merakla beklenen Kral Kaybederse dizisinde Tatlıtuğ'un partnerinin Serenay Sarıkaya olduğu bildirilmişti. Ancak Tatlıtuğ cephesinden beklenmeyen bir karar geldi.

Kral Kaybederse konusu ne?

Yakışıklılığı ve çapkınlığı ile dillere destan Kenan'ın birde hali vakti yerinde olunca, tüm kadınları nasıl peşinden koşturduğu. Eşi Handan ve sevgilisi Fadi ile yaşadığı ilişkilerini bizlere anlatan, daha sonra ise tüm her şeyini kaybeden Kenan'ın bir Psikiyatrise sığınışı ele alınmıştır.

Kenan: Kendini tüm insanlardan üstün gören , parası ve dış görünüşü ile övünen , şımarık ,doyumsuz hep ben diyen bir erkektir. Daha sonraları her şeyini kaybeder ve bir psikiyatriste gelip hayatını anlatır.

Fadi: Hayatı hazin hikayelerle dolu olan barda garsonluk yapan kızdır. Kenan ile tanışır ve sevgili olurlar.

Handan: Kenan'ın eşidir. Kenan tarafından sürekli aldatılır.

Kral Kaybederse gerçek hikaye mi?

Kral Kaybederse adlı dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanmıştır. Gerçek bir hayat hikayesi olan dizi Star TV'nin iddialı projesidir.