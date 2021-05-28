KPSS ücreti 300 TL mi? KPSS başvuru ücreti 300 lira iddiaları yalanlandı!

Bugün sosyal medyada KPSS ücretlerine ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre 2021 yılında KPSS giriş ücreti olarak 300 TL istendiği belirtildi. İddialar üzerine binlerce kişi sosyal medyada duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar #300tl etiketi ile binlerce mesaj attı. Peki KPSS ücreti 300 TL mi? ÖSYM yetkilileri KPSS başvuru ücretinin 300 TL olduğu iddialarını yalanladı.

KPSS sınavı için başvurular bugün başladı. 14 Haziran'a kadar sürecek olan KPSS başvurularında ücret konusu tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada KPSS başvuru ücretlerinin 300 lira olduğu iddia edildi. İddia üzerine binlerce kişi sosyal medayda duruma tepki gösterdi. Yüzlerce mesaj atılan konu "300 TL" hashtag'i Twitter'da kısa sürede TT oldu. Geçtiğimiz sene yani 2020'de bir oturum için 80 TL olan KPSS giriş ücretinin bugün itibarıyla 300 TL'ye yükseltildiği iddiaları gündeme geldi.

ÖSYM yetkilileri 300 TL iddialarını yalanladı

Alınan bilgilere göre ÖSYM yetkilieleri sınav giriş ücretlerinin 300 TL olduğu yönünde çıkan iddiaların gerçek olmadığını açıkladı. Başvurların bugün başlanacağı 300 TL iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

KPSS başvurları ne zaman?

Üniversite mezunlarının katılacağı lisans sınavına başvuruları ÖSYM tarafından 28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu yıl ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunlarının katılacağı Kamu Personeli Seçme sınavı düzenlenmeyecek. Yukarıda belirtilen tarihler arasında KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavlarına girmek isteyen adaylar başvuru yapacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.