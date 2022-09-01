KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? 2022 KPSS Ortaöğretim sınav başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

Yakın zamanda KPSS ön lisans başvurularının tamamlanmasının ardından gözler ortaöğretim başvuru tarihlerine çevrildi. ÖSYM tarafından memur olmak isteyen adayların katılımıyla düzenlenecek KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak. Peki, KPSS Ortaöğretime nasıl başvurulur? ÖSYM? İşte KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ve tarihi ile ilgili bilgiler...

Bugünden itibaren adaylar ortaöğretim KPSS'sine ÖSYM'nin web sitesinden başvurabilecekler. Sınav takvimindeki bilgilere göre KPSS ortaöğretim uygulaması 13 Eylül'e kadar devam edecek. KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak. Peki, 2022 KPSS Ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

2022 KPSS Ortaöğretim sınav başvurusu nasıl yapılır?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül'de başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS ortaöğretim sınavına başvuru ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Başvuru ücreti ne kadar?

6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınavının başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi. .