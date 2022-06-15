KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman?

KPSS lisans başvuru tarihi, çeşitli nedenlerle son başvuru tarihini kaçıran adayların gündeminde yer alıyor. KPSS 2022 başvurusunu kaçıran adaylar için geç başvuru tarihleri ​​ne zaman? Sorusunun cevabını arıyor. KPSS lisans başvurularının 6 Mayıs'ta bitmesiyle birlikte geç başvuru ücreti merak ediliyor. Devlet memuru olma hayali ile sınava giren adayların merak ettiği soruların cevaplarını sizler için derledik. Detaylar burada...