KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman?
KPSS lisans başvuru tarihi, çeşitli nedenlerle son başvuru tarihini kaçıran adayların gündeminde yer alıyor. KPSS 2022 başvurusunu kaçıran adaylar için geç başvuru tarihleri ne zaman? Sorusunun cevabını arıyor. KPSS lisans başvurularının 6 Mayıs'ta bitmesiyle birlikte geç başvuru ücreti merak ediliyor. Devlet memuru olma hayali ile sınava giren adayların merak ettiği soruların cevaplarını sizler için derledik. Detaylar burada...
2022-06-15 16:37:05
2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 24 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alındı. Başvuru tarihlerinde başvuru yapamayanlar, KPSS'nin geç başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, KPSS başvuruları için son gün ne zaman, başvurular bitti mi? İşte sık sorulan soruların cevapları...
KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN 2022?
KPSS 2022 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuruları 15-16 Haziran 2022 geç başvuru günlerinde başvuru yapabilecek.
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