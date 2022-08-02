KPSS'de aynı soru mu çıktı? ÖSYM'den açıklama geldi? 20 sorunun birebir aynısı çıktı' iddiası sosyal medyada gündem oldu! Sosyal medyada 31 Temmuz Pazar günü yapılan KPSS sınavında yer alan soruların bire bir aynısının bir yayıncıya ait kitaptakilerle benzer olduğu iddiaları üzerine ÖSYM'den açıklama geldi. ÖSYM açıklamasında 'Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.' denildi.

KPSS'de aynı soru mu çıktı? ÖSYM'den açıklama geldi? 20 sorunun birebir aynısı çıktı' iddiası sosyal medyada gündem oldu! Sosyal medyada 31 Temmuz Pazar günü yapılan KPSS sınavında yer alan soruların bire bir aynısının bir yayıncıya ait kitaptakilerle benzer olduğu iddiaları üzerine ÖSYM'den açıklama geldi. ÖSYM açıklamasında "Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır." denildi.

Sosyal medyada KPSS sorularına dair bir takım iddailar gündeme gelmişti. Bir eğitim kurumu ve yayıncılığa ait olduğu iddia edilen soruların KPSS'de sorulan sorularla aynı olduğu iddiası sosyal medyada TT oldu. Konuya dair ÖSYM'den flaş açıklama geldi.

KPSS'de aynı soru mu çıktı?

ÖSYM, "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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