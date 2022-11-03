KPSS atama önlisans bekçi puanı kaç? Bekçi alımı KPSS şartı var mı? Kaç puanla Bekçi başvurusu yapılır? Bekçi alımı KPSS baraj puanı var mı? Kaç puanla bekçi olunur? KPSS önlisans sınav sonuçları 3 Kasım günü açıklandı. Sonuçların açıklanması ile adaylar kendi puanları ile nereye atanabileceklerinin hesabını yapmaya başladı. Bekçi olmak isteyenler ise kaç puanla bekçi olunur? sorusuna yanıt aramaya başladı. Bekçi olmak için KPSS puanı en az kaç olmalı? Bekçilik 2022 KPSS puanı kaç?

KPSS atama önlisans bekçi puanı kaç? Bekçi alımı KPSS şartı var mı? Kaç puanla Bekçi başvurusu yapılır? Bekçi alımı KPSS baraj puanı var mı? Kaç puanla bekçi olunur? KPSS önlisans sınav sonuçları 3 Kasım günü açıklandı. Sonuçların açıklanması ile adaylar kendi puanları ile nereye atanabileceklerinin hesabını yapmaya başladı. Bekçi olmak isteyenler ise kaç puanla bekçi olunur? sorusuna yanıt aramaya başladı. Bekçi olmak için KPSS puanı en az kaç olmalı? Bekçilik 2022 KPSS puanı kaç?

Geçtiğimiz yıllarda Çarşı ve mahalle bekçileri uygulaması yeniden hayata geçirilmişti. Ataması yapılan ilk bekçiler göreve başlarken pek çok kişi de bekçi olarak atanabilmek için başvuru yapmaya başladı. Bekçilik alımlarına yoğun bir talebin olduğu gelen bilgiler arasında. KPSS puanı şart olurken adaylar kaç puan ile bekçilik başvurusu yapabileceklerini merakla araştırmaya başladı. Her sene açılan bekçilik sınavına bu sene de başvuruların bir hayli fazla olması bekleniyor. Peki 2022 bekçilik sınavında KPSS puanı kaç olmalı? KPSS kaç puanla bekçi olunur? Bekçilik KPSS baraj puanı var mı?

KPSS atama önlisans bekçi puanı kaç?

Her sene zaman zaman bekçi alımları yapılıyor. KPSS sınavına giren adaylar bekçi olmak için puanlarının yetip yetmeyeceğini merak ediyor. Bekçilik başvurusu için sabırsızlananlar başvurularda KPSS şartı aranıp aranmadığını merak ediyor. Bekçi alımı başvurularında KPSS şartı aranmıyor. Bekçi olmak isteyen ve başvuru ypmak isteyen adaylar için istenen kriterlerde KPSS puanı şartı bulunmuyor.

Kaç puanla Bekçi başvurusu yapılır?

KPSS puanlarını alanlar bekçi başvurusu yapmak için kolları sıvadı. Bekçi alımların KPSS şartı var mı sorusu ise herkes tarafından soruluyor. Bekçi alımları için KPSS puanı yok. Bekçi alımı ön başvuru şartlarında KPSS puanına ilişkin bir ifade yer almıyor.

Bekçilik KPSS puanı en az kaç olmalı, baraj var mı?

Bekçilik alımı ve başvuruları için KPSS baraj puanı uygulaması yapılmıyor. Adaylar ön başvuru şartlarını taşımaları halinde internet ortamında ön başvuru yapabilirler.

2022 kaç bekçi alınacak?

Geçriğimiz aylarda Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının, 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılmasına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 yılında da bekçi alımlarının oldukça fazla olması bekleniyor ancak henüz net rakamlar verilmedi. Bekçi olmak isteyenler başvurularını yapabilirler.

Bekçi alımı aşamaları neler?

Bekçi olabilmek için temel başvuru şartlarını taşıyan adayların sonrasında geçeceği aşamalar şöyle:

Ön Sağlık Kontrolü

Yazılı Sınav

Fiziki Yeterlilik Sınavı

Sözlü Sınav

Bekçi başvuru şartları neler?

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

- En az 167 cm boyunda olmak,

- Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

- Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

- Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

- Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

Bekçi nedir?

Bekçi; devlet, hükûmet, şehir veya toplum tarafından kamu güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve kolluk faaliyeti yürütmekle görevlendirilen kişidir. .