KPSS 2021/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS sınavında ter döken 1 milyondan fazla kişi memur olabilmek için tercihlerini yapmaya başladı. KPSS-2021/1 tercihleri de 1 Temmuz'da başladı ve 8 Temmuz'da sona erecek. KPSS 2021/1 tercihlerini yapan adaylar KPSS 2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki KPSS 2021/1 yerleştirme sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?

KPSS sınavında ter döken 1 milyondan fazla kişi memur olabilmek için tercihlerini yapmaya başladı. KPSS-2021/1 tercihleri de 1 Temmuz'da başladı ve 8 Temmuz'da sona erecek. KPSS 2021/1 tercihlerini yapan adaylar KPSS 2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki KPSS 2021/1 yerleştirme sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? KPSS 2021/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

KPSS sınavına 2021 yılında 1 milyondan fazla kişi katıldı. Sınav sonrası adayları tercih telaşı sardı. KPSS 2021/1 tercihleri 1-8 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. KPSS tercihlerini yapanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki KPSS 2021/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2021/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2021/1 yerleştimre tercihleri 1 Temmuz'da başladı8 Temmuz'da sona erecek. Tercihlerini yapan adaylar ÖSYM'nin sonuç açıklamasını bekleyecek. Peki KPSS-2021/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih sonuçlarının temmuz ayının son haftası ya da ağustos ayının ilk haftasında açıklanması ön görülüyor. Ancak konuya dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili ÖSYM'nin duyuruları yakından takip edilmeli.

KPSS 2021/1 TERCİHİ NASIL YAPILIR?

KPSS 2021/1 tercihi yapmak isteyen adaylar tercihlerini 01 – 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapacak. KPSS 2021/1 tecihi için son gün 8 temmuız. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1'de: “Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.