Köz patlıcan buzlukta nasıl muhafaza edilir?

Birçok evin mutfağında hummalı bir çalışma var. Yaz mevsiminin sona ermesiyle kış hazırlıkları tamamlanmaya başladı. Yazdan buzluğa konulan yiyecekler hem kolay hazırlanıp tüketildiği için hem de fiyatlar uygunken hazırlandığı için birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Peki közlenmiş patlıcan buzluk için nasıl hazırlanmalı? Gelin anlatalım...

Kış hazırlıkları son hız devam ederken buzluklarımız da dolmaya başladı. Buzluk tariflerinin gözdelerinden köz patlıcan, hünkar beğendiyi pratik bir şekilde yapmanızı sağlayacak. Ayrıca hızlı bir şekilde meze de hazırlamanız mümkün. Peki "Akşama ne pişirsem?" sorusuna cevap aramaktan da kurtaran buzluk için köz patlıcan nasıl hazırlanmalı? Nelere dikkat etmek gerekir?

Köz patlıcan için bostan patlıcan da kemer patlıcan da tercih edebilirsiniz. Her ikisi de iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Öncelikle patlıcanlarınızı güzelce yıkayıp kurulayın. Daha sonra bıçak yardımıyla patlıcanların üzerinde küçük küçük delikler açın. Açılan delikler patlıcanların közlendikten sonra rahat soyulmasını sağlayacak. Közleme aşaması için farklı yöntemler tercih edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ocakta yüksek ısıda patlıcan közleyebileceğiniz gibi fırında da közleyebilirsiniz. Ayrıca mangalda da patlıcan közlemek mümkün, üstelik çok daha lezzetli olacaktır. Mangalda külün içerisinde veya ızgara telinde közleyebilirsiniz. Izgara telinde közlerseniz patlıcanınızın içi daha sulu kalacaktır. Fırında közleyecekseniz fırınınızı önceden 200 dereceye ayarlayıp patlıcanlarınızı fırın tepsisine veya fırının ızgara teline dizip her iki tarafını da 15 dakika közleyebilirsiniz.

Közlenilen patlıcanları kolayca soymak istiyorsanız üzerlerini bir bezle örtebilir veya kapaklı bir kaba koyup patlıcanlarınızı terletebilirsiniz. Bu şekilde beklettiğiniz patlıcanların kabukları çok kolay ve hızlı soyulacaktır.

Közlediğiniz patlıcanları terletip daha sonra da hızlıca soyduktan sonra buzluğa koymaya hazırsınız. Közlediğiniz patlıcanları büyün bir şekilde buzdolabı poşetine koyabilirsiniz. Bu şekilde koyarsanız dondurucudan çıkarttıktan sonra çözdürüp ezmeniz gerekir. Buzluktan çıkardıktan sonra işlem uygulamadan köz patlıcanlarınızı hemen kullanmak istiyorsanız patlıcanlarınızı biraz tuzlayıp bıçakla güzelce doğrayabilirsiniz. Bu sayede patlıcanlarınız kararmayacak ve acılanmayacaktır. Daha sonra buzdolabı poşetlerine tek kullanımlık olarak pay edebilirsiniz.

Köz patlıcanlar buzlukta en az 6 ay tazeliğini korur. Buzluktan çıkardığınız gibi meze olarak kullanabileceğiniz gibi yemeklerinize de ekleyebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.