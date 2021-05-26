Kovivak nedir? Kovivak aşısı yan etkileri neler? Covivac aşısı hangi ülkenin?

Kovivak nedir? Koronavirüs ile mücadelede insan oğlunun en önemli silahı olan Kovid-19 aşılarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye hem yerli aşı üretiminde hem de uluslararası aşıların Türkiye'de ortak üretimi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Gelen son bilgilere göre Türk İlaç ve Serum Sanayi şirketi Kovivak’ı geliştiren Çumakov Enstitüsü ile bir mutabakat zaptı imzaladı. Gelişmeler üzerine vatandaşlar da Kovivak aşısı yan etkileri neler? Covivac (Kovivak) aşısı hangi ülkenin? diye araştırmaya başladı. İşte Kovivac korona aşısına dair bilinmeyenler...

Kovivak nedir? Koronavirüs ile mücadelede insan oğlunun en önemli silahı olan Kovid-19 aşılarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye hem yerli aşı üretiminde hem de uluslararası aşıların Türkiye'de ortak üretimi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Gelen son bilgilere göre Türk İlaç ve Serum Sanayi şirketi Kovivak'ı geliştiren Çumakov Enstitüsü ile bir mutabakat zaptı imzaladı. Gelişmeler üzerine vatandaşlar da Kovivak aşısı yan etkileri neler? Covivac (Kovivak) aşısı hangi ülkenin? diye araştırmaya başladı. İşte Kovivac korona aşısına dair bilinmeyenler...

Türk İlaç ve Serum Sanayi şirketi ile Kovivak'ı geliştiren Çumakov Enstitüsü ile bir mutabakat zaptı imzalandı. Atılan imza Türkiye'nin korona virüs ile mücadelede elini güçlendirecek. Türk şirketinden Sputnik'e yapılan açıklamada, Türk İlaç ve Serum Sanayi şirketi ile Rusya Bilimler Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Çumakov Araştırma Enstitüsü arasında imzalanan mutabakat zaptı ile Rus koronavirüs aşısı KoviVak'ın Türkiye'de üretilmesi ile ilgili kontratın önünü açan bir adım olduğu ifade edildi. Bu gelişmelerden sonra kovivak aşısı merak edilmeye başlandı. Peki Kovivak nedir? Kovivak aşısı Türkiye'de var mı? Kovivak aşısı yan etkileri neler? Covivac aşısı hangi ülkenin?

Kovivak nedir?

Covivac (Kovivak) Rusya'nın Çumakov Enstitüsü tarafından geliştirilen bir COVID-19 aşı adayıdır. Covivac, bir viral vektör (replikasyon yapmayan), yumurta bazlı, inaktive edilmiş aşıdır. Aşı yine Sinovac ve Bipntech gibi iki doz halinde uygulanır. İkinci doz ilkinden 28 gün sonra yapılır. Rusya'da salgının başından bu yana Sputnik V, EpivakKorona ve KoviVak olmak üzere koronavirüse karşı üç aşı geliştirildi ve halka uygulanmaya başladı.

Kovivak klinik denemeler

Covivac aşısı, Mayıs 2020'den bu yana IVAC tarafından incelenmiştir, Hindistan, ABD ve Vietnam'da klinik öncesi denemeler gerçekleştirmiştir, sonuçlar deneyde güvenlik ve etkinlik göstermektedir ve insan katılımcılarıyla araştırma yürütme koşullarını tam olarak karşılamaktadır. Aşı stabilitesi değerlendirmesi, New York City Mount Sinai'deki Icahn Tıp Fakültesi'nde yapıldı. Aşama 1, 18-59 yaşları arasındaki 120 sağlıklı Vietnamlı yetişkin gönüllüyü işe aldı. 15 Mart 2021'de Hà Nội Tıp Üniversitesi'nde altı gönüllüye Covivac aşısı enjekte edildi. 120 gönüllünün tümü ilk dozu, altısı ikinci dozu aldı. Aşama I 15 / 5'te tamamlanacak. Araştırma ekibi, gönüllünün sağlığından kaynaklanan yan etkileri kaydetti.

Kovivak yan etkileri neler?

Çumakov Bilim Merkezi Genel Direktörü Aydar İşmuhametov Rusya'da bir televizyon kanalında verdiği demeçte, KoviVak aşısı ile aşılandıktan sonra koronavirüse karşı bağışıklığın yaklaşık 8 ay süreceğini ifade etti.

Kovivak koruyucu mu?

Aşının etkinliğinin yüzde 85 olarak tahmin edildiğini ifade eden İşmuhametov, "KoviVak hafif bir aşı olduğu için antikorlar oldukça yavaş üretilir. Araştırmamız hücresel bağışıklığın burada da yer aldığını gösteriyor" dedi. İşmuhametov, Çumakov Bilim Merkezi'nin yılsonuna kadar yaklaşık 7 milyon 500 bin doz aşı üretmeyi beklediğini açıkladı. Şubat ayında Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilen KoviVak, 25 Mart'ta resmi olarak sivil dolaşıma sokulmuş, 25 Nisan'a kadar ülkenin 18 bölgesinin polikliniklerinde kullanılmaya başlanacağı belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.