Kovid olan çalışan izinli mi sayılır? Kovid testi (PCR) pozitif çıkan işçi kaç gün izinli, raporlu olur? Koronavirüs vaka sayıları son günlerde yeniden artışa geçti. Vaka sayıları 30 bin seviyesine çıktı. Yeni normalleşeme süreci ile okullarda yüz yüze eğitimler başladı. İşyerleri tam kapasite ile çalışmaya başladı. İ-Çalışan işçiler koronavirüse yakalanmaları halinde izinli sayılıp sayılmayacaklarını merak ediyor.

Kovid olan çalışan izinli mi sayılır? Kovid testi pozitif çıkan işçi kaç gün izinli, raporlu olur? Koronavirüs vaka sayıları son günlerde yeniden artışa geçti. Vaka sayıları 30 bin seviyesine çıktı. Yeni normalleşeme süreci ile okullarda yüz yüze eğitimler başladı. İşyerleri tam kapasite ile çalışmaya başladı. İ-Çalışan işçiler koronavirüse yakalanmaları halinde izinli sayılıp sayılmayacaklarını merak ediyor.

Tüm işçiler yeniden normalleşme süreci ile işlerine döndü. Marketler, kafeler, fabrkalar, ofisler yeniden hizmet vermeye başladı. Çalışan işçiler bu süreçe ne kadar dikkat etse de koronavirüse yakalanabiliyor. Bu durumda işçilerin hakları nelerdir? İşçiler koronavirüse yakalanırsa kaç gün raporlu, izinli sayılır.

Kovid testi (PCR) pozitif çıkan işçi kaç gün izinli, raporlu olur?

Hiçbir belirti olmasa dahi, test yaptırdığında pozitif sonuç alan her çalışanın mutlaka karantina uygulaması gerekiyor. Karantinada olması gerektiği halde kurallara uymayanlara ciddi para cezası yaptırımları mevcut. Pozitif vakalar için karantina süresi semptom olsun ya da olmasın 10 gün. Geçen onuncu günün sonunda belirgin bir semptom yoka yeniden PCR testi istenmiyor. Hastalığa dair belirti ve şikayet ortadan kalkmışsa hasta karantinadan çıabilir ve işine, yaşamına dönebilir. Bu kişilerin 10. günün sonunda ofise gelip çalışmaya başlamaları diğer çalışanlar için risk oluşturmuyor.

İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri

Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır.

Bu doğrultuda, Bakanlığımızca, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği'ne gönderilmiştir.

Buna göre;

İşverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmakta, işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir.

Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir.

COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.