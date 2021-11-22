Kötü kokulardan kurtulmak için...

Kötü kokular midenizi bulandırıyorsa onlardan doğal yollarla kurtulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...



Kötü koku oldukça mide bulandırıcı bir durumdur. Sizler için her türlü kötü kokuyu ortadan kaldıracak doğal çözümler araştırdık...

Sarımsak yediyseniz ve ağzınız kokuyorsa bu kötü koku sizi de çevrenizdeki insanları da rahatsız edecektir. Ağızdaki sarımsak kokusundan kurtulmak için maydanoz çiğneyebilirsiniz. Maydanoz sayesinde kötü koku ortadan kalkacaktır.

Mutfakta çeşit çeşit yemekler yapıyoruz. Haliyle birçok koku birbirine karışıp mide bulandırıcı bir hale gelebiliyor. Mutfakta oluşan kötü kokuları ortadan kaldırmak için portakal kabuğunu soyun, kabuklarını ince ince doğrayın ve fırında bir süre bekletin. Bu sayede kötü kokunun yerini mis gibi portakal kokusu alacaktır.

Çöp bekledikçe bakteri üretip kokar. Oldukça mide bulandırıcı olan çöp kokusunu ortadan kaldırmak için üzerine sirke dökülmüş limon dilimlerini dondurun daha sonra bu dilimleri çöp kutusuna atın. Bu sayede çöp kokusundan kurtulabilirsiniz.

Balık vücudumuz için çok faydalı bir besin kaynağıdır. Fakat balığın kokusu oldukça rahatsız edicidir. Balık ayıkladıktan sonra elinizde kokusu kaldıysa elinizi yıkadıktan sonra çelik bir mutfak gerecine sürterek bu kokudan kurtulabilirsiniz.

Saklama kapları içerisindeki ürünlerden dolayı zaman içerisinde kötü kokmaya başlarlar. Bazen yıkasak da bu kokudan kurtulamayız. Böyle bir durumda saklama kabındaki kokuyu ortadan kaldırmak için sıcak su karbonat karışımını bir gece içinde bekletip ardından durulayabilirsiniz.

Ayaklarımız gün boyu ayakkabıların içerisinde kalıyor. Dolayısıyla içeride terleyip kötü kokulara neden oluyor. Ayakkabının içerisine sinmiş kötü kokuyu ortadan kaldırmak için kullanılmış çay poşetini ayakkabının içinde bekletin.

Buzdolapları zaman içerisinde kötü kokabiliyor. Böyle bir durumla karşılaşırsanız bir fincan beyaz sirkenin içerisine iki fincan sıcak su ve on damla kadar limon çiçeği özü damlatın. Daha sonra bu karışımı sprey şişesine doldurun ve buzdolabının içerisine sıkın.

Rendenizde kötü bir koku oluştuysa bu kokudan kurtulmak için ekmek rendeleyebilirsiniz.

Kesme tahtanız kötü kokuyorsa sıcak suyla yıkadıktan sonra üzerine limon sıkarak temizleyebilirsiniz. Ayrıca karbonat sirke karışımı da kesme tahtanızı hem temizleyecek hem de kötü kokulara neden olan bakterilerden kurtaracaktır.

Bulaşık süngeriniz kötü koktuysa sıcak su, sabun ve iki çay kaşığı kadar amonyağı karıştırıp bulaşık süngerinizdeki kokuları yok edebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.