Kosova-Sırbistan krizi nedir? Kosova ile Sırbistan arasında ne oldu? Kosova-Sırbistan olayı nedir?

Sırbistan-Kosova sınırında yaşanan gerginlik uluslararası ajanslar tarafından son dakika kodu ile duyuruldu. Kosova'nın iki ülke arasındaki sınır geçişleri için getirdiği yeni plaka yasasına karşı Kosovalı Sırplar ana yolları kapattı. Kosova polisi de sınır geçişlerini durdurunca bölgede siren sesleri yükselmeye başlandı. Son dakika olarak duyurulan olay büyümeden kısa sürede yatıştırıldı. Olaylara dair NATO'dan ve Rusya'dan flaş açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Sırbistan-Kosova sınırında yaşanan gerginlik uluslararası ajanslar tarafından son dakika kodu ile duyuruldu. Kosova'nın iki ülke arasındaki sınır geçişleri için getirdiği yeni plaka yasasına karşı Kosovalı Sırplar ana yolları kapattı. Kosova polisi de sınır geçişlerini durdurunca bölgede siren sesleri yükselmeye başlandı. Son dakika olarak duyurulan olay büyümeden kısa sürede yatıştırıldı. Olaylara dair NATO'dan ve Rusya'dan flaş açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Kosova-Sırbistan krizi nedir?

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğun getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova'daki Sırplar dün akşam Kosova'nın kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı. Kosova polisi de yaşana olaylar karşısında sınır geçişlerinin kapatıldığını açıkladı. Kosova Polisi Müdür Yardımcısı Besim Hoti Kosovalı Sırpların araçlarla sınır geçişlerini kapattığını doğrulayarak, polis güçlerinin de Brnjak ve Jarinje sınır kapılarını kapattığını ifade etti. Kosova'da siren sesleri de duyulurken, ülke polisi bazı yerlerden silah sesleri geldiği ancak kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Sırbistan Savunma Bakanlığı ise Kosova'ya herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını ve sosyal medyada yaşanan dezenformasyona itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kosova ile Sırbistan arasında ne oldu?

Kosova Hükümeti daha önce aldığı karar doğrultusunda, ülkede "yasa dışı" bir biçimde bulunan araç plakalarının "RKS" (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi sürecinin 1 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurmuş, bu süre zarfında vatandaşların birçok kolaylıktan yararlanma imkanına sahip olacağını bildirmişti.

Aynı şekilde 1 Ağustos itibariyle hükümetin bir ay önce aldığı karar doğrultusunda Sırbistan kimlik belgeli şahıslara ilişkin mütekabiliyet tedbirinin de uygulanacağı ifade edilmişti.

Bu doğrultuda ülkeye, Sırp makamları tarafından verilen kimlik belgeleriyle gireceklere, Kosova'da kaldıkları süre boyunca kimlik belgeleri yerine geçecek bir beyan belgesi verileceği aktarılmıştı.

Kosovalı yetkililerce, aynı ilkenin Belgrad tarafından da Kosova vatandaşlarına 11 yıldır uygulandığı kaydedilmişti.

Kosova hükümetinden yapılan açıklamada, yarın hayata geçirilmesi planlanan Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olma zorunluluğun 1 Eylül'e kadar ertelediği ifade edildi.

Hükümetin, Kosovalı Sırpların bu akşam sınır geçişlerini kapatma eylemini kınadığına işaret edilen açıklamada, bunların Sırbistan'ın başkenti Belgrad tarafından hazırlandığı ileri sürüldü.

Aleksandar Vucic: Umarım iyi haberler alacağız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic ve Kosova'daki NATO Gücü (KFOR) komutanıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamada bulunan Vucic, Kosova ile önümüzdeki dönemde bir çözüm yolu bulmayı ümit ettiklerini belirterek, "Umarım iyi haberler alacağız ve bu durum yarın çözülecek." dedi. Vucic, önümüzdeki haftalar ve ayların oldukça zor bir siyasi mücadeleyle geçeceğine işaret ederek, "Kendilerine hakim olanlara, özellikle de Kosovalı Sırplara teşekkür ediyorum. Teslim olmayacağımızı ve Sırbistan'ın kazanacağını bir kez daha tekrarlamak istiyorum" diye konuştu.