Koruk suyunu biliyor musunuz?

Koruk tam olgunlaşmamış üzümlere verilen isimdir. Koruklar sıkılarak koruk suyu elde edilir. Peki koruk suyu nedir? Koruk suyu nerelerde ve nasıl kullanılır? Koruk suyu nasıl hazırlanır? Koruk suyunun vücudumuza ne gibi bir faydası var? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için araştırdık ve haberimizde derledik...



Olgunlaşmamış üzümler koruk olarak adlandırılır. Bu ham üzümler ezilerek koruk suyu elde edilir. Üzümler henüz tam olgunlaşmadığı yani ham olduğu için elde edilen su oldukça ekşi bir tada sahiptir. Bu tadından dolayı zeytinyağlı bamya, zeytinyağlı dolma gibi tariflerde kullanılabilir. Yemeklere aroma ve lezzet katar. Koruk suyu Batı Ege'de büyük öneme sahiptir ve salatalarda da sıklıkla kullanılır. Ayrıca koruk suyu tıpkı limonata gibi de yaz aylarında tüketilebilir. Oldukça güzel bir lezzete sahiptir.

Koruk suyu nasıl hazırlanır?

Koruk suyunun yapımı oldukça kolaydır. Üç kilo koruğu güzel bir şekilde temizleyin ve sirkeli suda bir müddet bekletin, daha sonra temiz suyla durulayın. Temiz korukların suyunu çıkarmak için katı meyve sıkacağı kullanmak işinizi kolaylaştıracaktır. Koruğu katı meyve sıkacağında sıkın, çıkan posayı atmayın ve tekrar makinede sıkın. Posa kuruyana kadar sıkma işlemini devam ettirin. Katı meyve sıkacağı sayesinde koruğun vitamin ve minerallerini kaybetmeyeceksiniz.

Katı meyve sıkacağına sahip değilseniz korukları mutfak robotunda da sıkabilirsiniz. Fakat robottan geçirdiğiniz korukları tekrar süzgeçten geçirmeli ve kalan posayı tahta kaşıkla güzel bir şekilde ezerek suyunu çıkarmalısınız. Koruk suyu hazırlarken çıplak elle temas etmemeye çalışın. Çünkü koruk ellerinizde kaşıntıya neden olabilir.

Elde ettiğiniz koruk suyunu altı ay boyunca buzdolabında bozulmadan muhafaza edebilirsiniz.

Koruk suyunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Koruk suyu sindirimi rahatlatır. Bağırsakları çalıştırır ve bu sayede kabızlık problemini ortadan kaldırır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudumuzu korur.

Koruk, vücuttan toksinlerin atılmasına destek olur. Antioksidan özelliğe de sahiptir. İştah açıcı etkisi de vardır.

Ciltteki kızarıklıklara iyi gelen koruk, kurdeşen ve egzema hastalığına da şifa olur. Bu yüzden sıklıkla kullanılmaktadır. Koruk ayrıca göz ağrılarını dindirme özelliğine de sahiptir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.