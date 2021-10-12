Koronavirüs yüzünden çocuklar miyop oldu

Koronavirüs salgını yüzünden evlerde uzun süre kalan çocuklar televizyon ve tablet başında gerek eğitim için gerek can sıkıntısından çok daha fazla vakit geçirmek zorunda kaldıkları için miyop hastalıklarına üç kat daha fazla yakalandı. Detaylar haberimizde...



Birçok ülkede göz kliniklerinde araştırma yapıldı ve görüldü ki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan kısıtlamalar yüzünden görme bozukluklarında artış oldu. Uzmanlar insanların hem eğitim, hem iş, hem de vakit geçirmek için ekranları daha fazla kullanmaları yüzünden göz bozulmalarında artış yaşandığını söylüyor. Ara vermeksizin tek bir dijital noktaya bakan gözler, doğal alanlara bakamadığı ve sürekli olarak yakın bir noktaya baktığı için bir süre sonra bozulmaya başlıyor. Çünkü göz kasları aşırı çalışmış oluyor. Bu durum da miyoba neden oluyor.

Çin'de bir araştırma yapıldı. Bu araştırmada yaşları 6 ile 8 arasında değişen 120 bin çocuğun göz sağlığı inceleme altına alındı. Karantina önlemlerinin sürdüğü 2020 senesinde, bu çocuklarda miyop görülme sıklığının, geçmiş senelere kıyasla 3 kat arttığı görüldü. Uzmanlar, bilhassa küçük yaşlardaki çocukların görme bozukluklarının ilerleyen süreçte ürkütücü sonuçlarının olabileceği konusunda anne ve babaları uyarıyor.

Dijital ekranların göz sağlığımıza zarar vermemesi için ne yapmamız gerekiyor?

Çocuğunuz veya siz dijital ekranlara maruz kalıyorsanız çok dikkatli olmalısınız. Çünkü dijital ekranlardan yayılan mavi ışık beyindeki serotonin ve melatonin gibi uykuya geçmemizi sağlayan hormonların salgılanmasını bozuyor. Bu yüzden uyumadan 1 saat önce ekranlarla temasınızı tamamen kesmeni gerekiyor.

Dijital ekranları kullanırken 20 dakikada bir, 20 saniye süresince, 20 metre ve ötesine bakarak gözlerimizin dinlenmesine müsaade etmeliyiz. Bu sayede göz kuruluğunun önüne geçebilirsiniz.

Ayrıca kullandığınız dijital ekranın ışık ayarına da çok dikkat etmelisiniz. Tabletinizin, bilgisayarınızın ve cep telefonunuzun ışık ayarı bulunduğunuz ortamın ışık ayarıyla aynı olması gerekir.

2 yaş altı çocuklarda miyop

2 yaş ve altındaki çocuklarda gözlerde miyop çok daha hızlı gelişir. Bu yüzden anne ve babalar çocuklarının göz sağlığını sık sık kontrol etmelidir. Düzenli olarak çocuklarını göz muayenesine götürmelidir. Çocukların kendilerini kolay ifade edemedikleri bu yaş aralığında göz şikayetlerini anlamak çok zordur. Bu yüzden rutin kontroller çok önemlidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.