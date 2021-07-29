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Koronavirüs vakalarının kaçı aşısız? Yeni vakaların ne kadarı aşısız?

Koronavirüs vakalarının kaçı aşısız? Yeni vakaların ne kadarı aşısız? Koronavirüs vaka sayıları 20 bin sınırını aştı. Artan vaka sayıları nedeniyle vatandaşlar endişeleniyor. Vaka sayıları içinde kaçının aşısız kaçının aşılı olduğu da merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurlu Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada aktif vakalar içindeki aşısızların oranı duyurdu.

6 Saat Önce
2021-07-29 08:16:38
Koronavirüs vakalarının kaçı aşısız? Yeni vakaların ne kadarı aşısız?

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Koronavirüs vakalarının kaçı aşısız? Yeni vakaları ne kadarı aşısız? Koronavirüs vaka sayıları 20 bin sınırını aştı. Artan vaka sayıları nedeniyle vatandaşlar endişeleniyor. Vaka sayıları içinde kaçının aşısız kaçının aşılı olduğu da merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurlu Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada aktif vakalar içindeki aşısızların oranı duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulı Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Hızla artan koronavirüs vaka sayılarının değerlendirildiği toplantı sonrasında aşılamanın önemine bir kez daha vurgu yapıldı ve vatandaşlardan aşı konusunda hassas olmaları istendi. Bakan Koca herkesin merak ettiği konuya da açıklık getirdi. Vatandaşlar koronavirüs vakalarında aşısızların oranının merak ediyordu. İşte yeni vakalar içinde aşısızların ve aşılıların oranı.

Koronavirüs vakalarının kaçı aşısız

Bakan Koca vakalara ilişkin yaptığı açıklamada sunları söyledi: "Şuan aktif vakalarımızın yaklaşık %87'si aşısı tamamlanmamış kişiler. Mevcut aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı %5'den az. Hastanede yatan hastalarımızın %95'i de aşısı tamamlanmamış kişiler."

28 Temmuz vaka sayısı

28 Temmuz'da 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi. 76 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 197 kişi sağlığına kavuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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