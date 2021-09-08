Koronavirüs temaslı öğrenciler izinli mi olacak? Kovid temaslı öğrenciler raporlu mu olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir karar geldi. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimler nedeniyle koroanvirüs testi pozitif çıkan ve koronavirüs temaslısı olan öğrencilerin izinli oalcağı bildirildi. Koronavirüs vakası ile temaslı olan ve karantinada olan öğrenciler mazeretli olacak? Kovid temaslı öğrenciler raporlu mu olacak? MEB Covid-19 hastası veya teması nedeniyle karantinada olan öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunduklarında mazeretli sayılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir karar geldi. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimler nedeniyle koroanvirüs testi pozitif çıkan ve koronavirüs temaslısı olan öğrencilerin izinli oalcağı bildirildi. Koronavirüs vakası ile temaslı olan ve karantinada olan öğrenciler mazeretli olacak? Kovid temaslı öğrenciler raporlu mu olacak? MEB Covid-19 hastası veya teması nedeniyle karantinada olan öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunduklarında mazeretli sayılacağını bildirdi.

Okullarda yüz yüze eğitimlerin başlamasından sonra öğrencilerde vaka çıkması durumunda ve tamaslı olan öğrencilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı yeni kararını duyurdu. Peki Kovid temaslı öğrenciler raporlu mu olacak?

Koronavirüs temaslı öğrenciler izinli mi olacak?

MEB'den yapılan açıklamada "Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır'' denildi.

Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi

Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi" hazırlandı. Buna göre okullarda vaka çıkması durumda ne yapılacağı belirlendi. İşte okullarda öğrencilerde koronavirüs çıkması durumunda yapılacaklar;

Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Yüz yüze eğitimin bir kez daha kesintiye uğramaması için tüm imkânlarını seferber eden Millî Eğitim Bakanlığı, Covid-19 salgınına karşı önlemlerine bir yenisini daha ekledi.

Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi", Türkiye geneli tüm okullarda uygulanacak.

Rehbere göre, bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine Covid-19 pozitif tanısı konulması durumunda öğrenciler izleme alınacak ve okula devam edecekler. Aynı durumda öğretmenler de izleme alınacak ve eğitim vermeye devam edecekler.

Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencilerin okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki defa semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar, kayıt altına alınacak. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanacak.

Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci ya da öğretmen okula devam edecek, aksi durumda ise vaka olarak kabul edilecek.

Öğrencinin pozitif vaka çıkması durumunda aynı sınıfta 10 gün içinde 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamı, yakın temaslı olarak kabul edilecek. Bu öğrenciler, eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.