COVID-19 salgını yeni varyantlarıyla birlikte tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Yeni varyantlar yüzünden yeni belirtiler de ortaya çıkıyor. Covid-19 virüsü taşıyan kişilerde ses kısıklığı, seste çatallaşma, boğuk ses gibi belirtilerin gözlemlenmesiyle birlikte, koronada ses kısıklığı olur mu sorusu herkesin aklını meşgul ediyor. Peki koronada ses kısıklığı oluyor mu? Koronada ses kısıklığı ne zaman olur? İşte koronavirüste ses kısıklığı hakkında tüm merak edilenler ve cevapları...



COVID-19 salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ateş, öksürük, kemik ağrısı gibi semptomların yanı sıra belitilere bir yenisi daha eklendi. Covid-19 test sonuçları pozitif olan kişilerde ses kısıklığı, boğuklaşma, çatallaşma gibi belirtilerin ortaya çıkması, koronada ses kısıklığı olur mu sorusunu beraberinde getirdi. Birleşik Krallık Hükümeti Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı tarafından desteklenen bir COVID-19 araştırmasının koronada ses kısıklığı hakkında bir çalışma yürüttü.

'COVID Semptom Çalışması'na katkıda bulunan insanlardan elde edilen veriler, boğuk bir sesin COVID-19'un bir belirtisi olabileceğini gösterdi.

Koronada ses kısıklığı nasıl oluyor?

Çalışmaya katılan insanlar, seslerinde değişiklikler bildirdiler. Boğuk bir ses, COVID-19'un çok yaygın bir belirtisi değil; fakat pandeminin başlangıcında birçok klinik personeli hastalıkları sırasında ses kısıklığı yaşadıklarını söyledi. Boğuk bir ses kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Sesiniz daha gıcırtılı, hırıltılı veya pürüzlü, daha sessiz ve hatta perdede değişebilir hale gelebilir. Boğuk bir sesiniz varsa, konuşmak için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz.

COVID-19 virüsünün, ses tellerinin bir parçası olduğu solunum sistemindeki dokuları etkiliyor. Bu, bazı kişilerin enfeksiyon sırasında neden boğuk bir ses çıkardığını açıklamaktadır.

Koronada ses kısıklığı ne zaman oluyor?

Boğuk bir ses, çatallaşma ve ses kısıklığı COVID-19'un çok yaygın bir belirtisi değildir. Seste yaşanan bu değişikliklere sahip olma olasılığı yaşla birlikte artış gösteriyor. Çocukların %13'ü, 16-35 yaş arası yetişkinlerin %29'u ve 35 yaş üstü yetişkinlerin %32'si hastalıkları sırasında ses kısıklığı yaşıyor. Yapılan çalışmalarda COVID-19 hastası olan insanların yalnızca %2'si tek semptomlarının boğuk bir ses olduğunu bildirdi.

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